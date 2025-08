Chiều 6-8, Công an TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở phường Bình Tân.

Hiện trường tai nạn.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, xe tải mang biển số tỉnh Lâm Đồng chạy trên đường Lê Đức Anh (Quốc lộ 1 trước đây), hướng cầu vượt An Sương về vòng xoay An Lạc. Khi đến giao đường Võ Trần Chí, phường Bình Tân (quận Bình Tân cũ) thì va chạm với xe máy biển số tỉnh Gia Lai do một cô gái chạy cùng chiều.

Cô gái cùng xe máy ngã xuống đường, dù được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu, song đã tử vong.

Công an phường Bình Tân cùng lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, trích xuất camera điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định nạn nhân tên H.P.N (18 tuổi). Hiện nguyên nhân đang được điều tra.