Sức khỏe

TP HCM tăng cường bảo đảm an toàn nhi khoa

P.Nguyễn

Sở Y tế TP HCM vừa yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho bệnh nhi.

Các cơ sở cần tổ chức hệ thống chăm sóc nhi khoa phù hợp, bảo đảm cơ sở vật chất và nhân lực chuyên môn; cơ sở sản khoa cần có nhân sự được đào tạo hồi sức sơ sinh tại phòng sinh.

Việc sàng lọc dị tật bẩm sinh và bệnh lây truyền từ mẹ sang con như HIV, viêm gan B, giang mai phải được thực hiện đầy đủ. Trẻ sinh non cần sàng lọc bệnh võng mạc (ROP); trẻ sơ sinh phải được theo dõi vàng da trong tuần đầu... Đồng thời, cần cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế phù hợp lứa tuổi, pha chế đúng quy trình, chuyển đổi dạng thuốc phù hợp. Hướng dẫn sử dụng thuốc phải rõ ràng, phổ biến đến tất cả nhân viên y tế, tích hợp nhắc nhở cảnh báo vào bệnh án điện tử và sử dụng phần mềm tính liều cho trẻ.

Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa thoát mạch, tổn thương da, nhiễm khuẩn bệnh viện; kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khu vực có nguy cơ cao và quản lý sử dụng kháng sinh hợp lý; trẻ nằm viện chưa tiêm đủ vắc-xin thì tiêm bổ sung. Ngoài ra, bảo đảm an toàn dinh dưỡng, nuôi ăn qua ống thông đúng kỹ thuật; phòng ngừa té ngã, nhầm lẫn người bệnh, giao nhầm trẻ bằng các vòng định danh và quy trình kiểm soát chặt chẽ. Bảo đảm an toàn trong chuyển viện, có đầy đủ phương tiện, nhân lực được đào tạo...

