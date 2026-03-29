TP HCM tăng tốc phát triển đô thị thông minh

Mục tiêu đưa TP HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế có tầm cỡ khu vực, đô thị thông minh hàng đầu Đông Nam Á, trung tâm logistics hiện đại và trung tâm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo của cả nước.

Theo thỏa thuận, Viettel trở thành đối tác chiến lược của TP HCM trong 4 lĩnh vực then chốt: hạ tầng số và chuyển đổi số; đô thị thông minh; logistics và nền tảng công nghệ phục vụ trung tâm tài chính quốc tế; khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp công nghệ hiện đại, an toàn, bảo mật cao theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tính chất đặc thù của thành phố.

Năm 2025, Viettel đã đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng cho hạ tầng số tại TP HCM, nổi bật là việc khởi công Trung tâm Dữ liệu tại Củ Chi với công suất điện lên đến 140 MW - một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, phủ sóng 4G của Viettel tới hơn 99,39% địa bàn (9.300 trạm). Theo kế hoạch năm nay, Viettel sẽ tiếp tục đầu tư thêm 4.000 tỉ đồng để nâng độ phủ sóng 5G lên gần 100% dân số. Ngoài ra, Viettel sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ chuyển đổi số miễn phí cho hàng ngàn doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.