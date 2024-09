TP HCM: Tên tội phạm trên đường trốn xuống Long An thì bị bắt

Ngày 23-9, Công an quận 7 (TP HCM) đang tạm giữ Hồ Ngọc Lợi (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Hồ Ngọc Lợi tại cơ quan công an.

Theo điều tra, khoảng 22 giờ khuya 21-9, Lợi chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong phát hiện một thanh niên ngồi trên xe máy tay bấm điện thoại nên ra tay cướp giật. Sáng 22-9, thanh niên đến công an trình báo.

Vào cuộc truy xét, xác định nghi phạm chạy về hướng Long An nên Công an quận 7 phối hợp Công an TP HCM và Công an tỉnh Long An lần theo manh mối đối tượng.

Công an trao trả lại cho người bị cướp giật.

Sau 3 giờ, công an "giăng lưới" bắt giữ được Lợi, sau đó thu hồi và trao trả lại tài sản cho thanh niên bị cướp giật.