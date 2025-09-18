HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

TP HCM tháo dỡ hơn 14.400 “chuồng cọp” sau vụ cháy

GIANG NAM

(NLĐO) - Sau vụ cháy chung cư Độc Lập khiến 8 người tử vong, TP HCM đã vận động tháo dỡ “chuồng cọp” để mở lối thoát hiểm

Chiều 18-9, tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội, Thượng tá Trần Xuân Phương – Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP HCM – cho biết sau vụ cháy nghiêm trọng tại chung cư Độc Lập (phường Phú Thọ Hòa) khiến 8 người tử vong, lực lượng công an đã phối hợp Sở Xây dựng và chính quyền địa phương triển khai vận động, hỗ trợ người dân tháo dỡ "chuồng cọp", mở lối thoát nạn thứ 2 nhằm giảm thiểu rủi ro khi xảy ra hỏa hoạn.

95% căn hộ đã tháo dỡ "chuồng cọp"

Theo Công an TP HCM, chiến dịch vận động được tiến hành liên tục cả ngày lẫn đêm, kể cả cuối tuần và ngày nghỉ, để thuyết phục cư dân tự nguyện tháo dỡ. Khi người dân đồng ý, lực lượng chức năng bố trí thiết bị chuyên dụng, hỗ trợ tháo dỡ miễn phí, tránh phát sinh thêm chi phí thuê dịch vụ bên ngoài.

TP HCM quyết liệt xóa “chuồng cọp” sau vụ cháy - Ảnh 1.

Thượng tá Trần Xuân Phương – Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP HCM chia sẻ tại buổi họp báo

Sau gần 2 tháng triển khai, đã có hơn 14.400 căn hộ trong tổng số 15.100 căn hộ tại TP HCM thực hiện tháo dỡ "chuồng cọp", đạt tỉ lệ 95%. Đây được xem là kết quả tích cực, thể hiện sự đồng thuận của người dân và nỗ lực kiên trì của lực lượng chức năng.

An toàn PCCC phải được đặt lên hàng đầu

Hiện trên địa bàn vẫn còn 716 căn hộ chưa tháo dỡ. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lo ngại mất an ninh trật tự sau khi tháo bỏ lồng sắt hoặc trường hợp căn hộ cho thuê, không có sự đồng ý của chủ nhà.

Đối với các trường hợp này, lực lượng PCCC và chính quyền cơ sở tiếp tục tiếp xúc, vận động, đồng thời tăng cường tuyên truyền về kỹ năng thoát hiểm, phòng chống cháy nổ. Người dân cũng được khuyến khích trang bị thêm các công cụ an toàn như thiết bị cảnh báo khói, mặt nạ phòng độc, thang dây thoát hiểm…

Theo Thượng tá Trần Xuân Phương, việc tháo dỡ "chuồng cọp" không chỉ nhằm tuân thủ quy định về an toàn PCCC mà còn bảo vệ chính tính mạng và tài sản của người dân. Ông nhấn mạnh: "Công tác vận động sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục, mục tiêu là tất cả các căn hộ đều có lối thoát hiểm an toàn, giảm tối đa thiệt hại khi xảy ra cháy nổ".

Chính quyền TP HCM khẳng định, việc tháo dỡ "chuồng cọp" gắn liền với trách nhiệm quản lý nhà ở, phát triển đô thị an toàn và bền vững. Sau những vụ cháy gây hậu quả thương tâm, thành phố quyết tâm chấm dứt tình trạng nhà ở bị bịt kín lối thoát, đồng thời nâng cao ý thức tự bảo vệ của mỗi hộ dân.

