TP HCM thông qua nhiều quyết sách quan trọng

Ngày 14-3, HĐND TP HCM khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề). Tham dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi.



Quyết liệt, đồng bộ

Qua một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND TP HCM đã thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện những nội dung liên quan và thông qua 22 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM; 5 nghị quyết về nhân sự; 2 nghị quyết liên quan lĩnh vực đô thị, 14 nghị quyết liên quan nhiệm vụ kinh tế - xã hội. "Đây là cơ sở pháp lý để UBND TP HCM triển khai thực hiện các bước tiếp theo, tận dụng thời cơ của cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh đáp ứng tình hình thực tiễn của thành phố" - Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP HCM chúc mừng ông Huỳnh Thanh Nhân và bà Phạm Khánh Phong Lan

Một trong 3 nghị quyết thực hiện Nghị quyết 98 được thông qua tại kỳ họp này là Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn thuộc TP HCM giai đoạn 2024 - 2026. Theo đó, gần 300 biên chế công chức hành chính được bổ sung vào UBND phường, xã, thị trấn thuộc TP HCM theo quy mô dân số, đặc điểm từng địa bàn. HĐND TP HCM cũng thông qua nghị quyết về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn. Theo đó, tinh gọn bộ máy từ 25.377 tổ chức xuống còn 4.861 khu phố, ấp (giảm 20.516 tổ chức), tinh giảm nhân sự từ 64.293 người còn 43.749 người (giảm 20.544 người). Sau sắp xếp, TP HCM có 3.654 khu phố và 1.207 ấp.

Ở lĩnh vực kinh tế - xã hội, đô thị, HĐND TP HCM thông qua danh mục 31 dự án thu hồi đất với tổng diện tích hơn 146 ha để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. HĐND TP HCM cũng chấp thuận chủ trương chi gần 240 tỉ đồng để đầu tư hệ thống camera giám sát, hệ thống điều khiển giao thông linh hoạt trên địa bàn. Chủ tịch HĐND TP HCM đề nghị ngay sau khi kết thúc kỳ họp, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết của HĐND thành phố; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phù hợp với khả năng cân đối, bố trí nguồn lực của trung ương và địa phương.

Kiện toàn nhân sự

Tại kỳ họp này, công tác nhân sự được tập trung thực hiện để kiện toàn nhân sự HĐND - UBND TP HCM. Theo đó, các đại biểu đã bầu ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM, làm Phó Chủ tịch HĐND TP HCM với số phiếu 84/84 đại biểu có mặt. Trước đó, các đại biểu đã đồng ý thôi nhiệm vụ Ủy viên UBND TP HCM đối với ông Huỳnh Thanh Nhân để HĐND TP HCM bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP HCM.

Ông Huỳnh Thanh Nhân năm nay 55 tuổi, từng làm Bí thư Quận ủy Thủ Đức (nay thuộc TP Thủ Đức), Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Nội vụ. Ông cam kết trên cương vị mới sẽ luôn sâu sát cơ sở, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri để các cấp, các ngành quan tâm giải quyết với các yêu cầu, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri. Tân Phó Chủ tịch HĐND TP HCM nhấn mạnh quan tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND TP HCM thông qua các kỳ họp và hoạt động giám sát của HĐND, các tổ đại biểu HĐND TP HCM.

Thay mặt HĐND thành phố, bà Nguyễn Thị Lệ chúc mừng và mong muốn ông Huỳnh Thanh Nhân sẽ phát huy bản lĩnh, chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết, năng động, sáng tạo cùng Thường trực HĐND thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết đã đề ra trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ.

Tại kỳ họp, HĐND TP HCM đã bầu bổ sung bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM, làm Ủy viên UBND TP HCM. Các đại biểu đã biểu quyết chấp thuận cho thôi làm đại biểu HĐND TP HCM khóa X với đại biểu Tô Thị Bích Châu - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, nguyên Bí thư Quận ủy quận 1 - do đã chuyển công tác (giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam). Đồng thời, miễn nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP HCM khóa X với bà Trần Hải Yến do đã được điều động, bổ nhiệm làm Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 11.

157 tỉ đồng cải tạo cảnh quan trước chợ Bến Thành Tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP HCM khóa X đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành với tổng mức đầu tư 157 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước. Tổng diện tích cải tạo 45.835 m2. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến 2026. Dự án nhằm cải tạo tổng thể cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành thành không gian quảng trường mới, đáp ứng các hoạt động công cộng của khu vực trung tâm, khu vực đầu mối giao thông công cộng - nhà ga trung tâm, kết nối các loại hình giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực. Đồng thời, giữ gìn giá trị lịch sử văn hóa, hình ảnh đặc trưng và kiến trúc cảnh quan chợ Bến Thành, bảo đảm đồng bộ các hệ thống giao thông đường bộ và giao thông công cộng trong bối cảnh phát triển mới.

Ông Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Ngày 14-3, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Hồ Thị Hoàng Yến - quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre - cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành trung ương và địa phương. Tại hội nghị, ông Mai Văn Chính công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá ông Trần Thanh Lâm được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở đến Trung ương Đoàn, báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Bí thư xét, quyết định cho thôi giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và điều động, chỉ định ông Trần Thanh Lâm tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Thanh Lâm hứa sẽ luôn nỗ lực, cố gắng phấn đấu, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng... Đồng thời, dốc sức cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre đưa tỉnh ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi, có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng ngày, tại TP HCM, ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương - đã trao quyết định của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc bổ nhiệm ông Phạm Quý Trọng, Trưởng Phòng Trị sự Tạp chí Tuyên giáo, giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực miền Nam. T.Quân - L.Phúc