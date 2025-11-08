HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
TP HCM: Thông xe đường Liên Phường, giảm áp lực nút giao An Phú

Tin, ảnh: Sơn Nhung'

(NLĐO)- Ngày 8-11, Nhà phát triển dự án Masterise Homes đã tổ chức Lễ thông xe đường Liên Phường, trục giao thông huyết mạch tại khu Đông TP HCM.

Đoạn đường Liên Phường (phường Bình Trưng, TP HCM) có điểm đầu giao với dự án The Global City và điểm cuối kết nối ra đại lộ Mai Chí Thọ – Võ Nguyên Giáp; bao gồm đường dẫn và cầu bắc qua rạch Mương Kinh, kết nối giao thông trực tiếp đến Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Công trình có tổng chiều dài khoảng 660 m, vận tốc thiết kế trên đường 60 km/h, thiết kế đường rộng 60m.  

Tuyến Liên Phường dài 6,7 km, nối từ Nguyễn Duy Trinh, đi xuyên tâm qua The Global City, giúp tái cấu trúc bài toán giao thông cửa ngõ phía Đông. 

Tuyến đường mới rút ngắn đáng kể quãng đường từ nút giao Liên Phường – Đỗ Xuân Hợp đến ngã ba Cát Lái, đồng thời giảm áp lực cho nút giao An Phú.

Thông xe đường Liên Phường tại TP HCM giảm áp lực giao thông nút giao An Phú - Ảnh 1.

Lễ thông xe đường Liên Phường

Khi tuyến Liên Phường đi vào hoạt động, cư dân khu vực Thảo Điền, phường An Khánh chỉ mất khoảng 5 phút để di chuyển đến The Global City và 10 phút từ Thủ Thiêm hoặc trung tâm phường Bến Thành. 

Khi hạ tầng đồng bộ, tuyến đường này có thể giảm ách tắc nút giao thông An Phú đoạn vừa ra cao tốc hiện nay.

Cùng ngày, chương trình đi bộ đồng hành "Chung tay xây dựng phường Bình Trưng xanh – văn minh – hiện đại – nghĩa tình" lần thứ 1 năm 2025 đã diễn ra tại The Global City thu hút gần 5.000 người tham dự.

Thông xe đường Liên Phường tại TP HCM giảm áp lực giao thông nút giao An Phú - Ảnh 2.

Người dân tham gia đi bộ tại sự kiện thông xe đường Liên Phường

Bà Cao Đoàn Ngọc Thủy - Phó Chủ tịch UBND Phường Bình Trưng - nhấn mạnh tuyến đường này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng khu Đông, góp phần giải quyết bài toán giao thông cho người dân. Cùng với các dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, nút giao An Phú, sân bay quốc tế Long Thành, những công trình này mang ý nghĩa to lớn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của TP.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Iron Man sẽ xuất hiện trên bầu trời trung tâm mới The Global City

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Iron Man sẽ xuất hiện trên bầu trời trung tâm mới The Global City

Vào ngày 16-11, “người sắt’’ (Iron Man) sẽ xuất hiện trên bầu trời trung tâm mới The Global City trong chương trình khai trương tuyến phố kiểu mẫu SOHO.

Vì sao Masterise Homes chọn ra mắt phân khu cao tầng tại The Global City vào lúc này?

Thị trường địa ốc phía Nam được phen “xôn xao” khi phân khu cao tầng Masteri Grand View của Masterise Homes chính thức lộ diện lần đầu tiên tại The Global City

Masterise Homes hé lộ hình ảnh về bộ đôi cao tầng đầu tiên sắp ra mắt tại The Global City

Sở hữu vị trí đắc địa và thừa hưởng hệ thống tiện ích đẳng cấp, dự án đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư và khách hàng.

bất động sản thị trường bất động sản thể dục, thể thao The Global City
