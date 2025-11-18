TP HCM thúc đẩy phát triển đa cực

Ngày 17-11, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Đổi mới mô hình tăng trưởng

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong đã điểm lại mục tiêu phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của thành phố trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, nghị quyết đề ra 30 chỉ tiêu cụ thể, 50 chỉ tiêu thành phần.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Cụ thể, phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện, thực chất, hiệu quả; phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có khả năng tham gia các nấc thang cao của chuỗi giá trị toàn cầu.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao, quan tâm công tác phối hợp. Ảnh: TẤN THẠNH

Đồng thời, tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại. Xây dựng, phát triển toàn diện nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người TP HCM chân - thiện - mỹ, thấm nhuần truyền thống yêu nước, nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tình yêu gia đình, quê hương, Tổ quốc, nâng cao ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết đã hướng dẫn triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chú trọng công tác phối hợp

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã thông tin một số nội dung cơ bản của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14. Đồng thời, thông tin việc giải quyết, xử lý các vấn đề của địa phương - đặc biệt là những vấn đề được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, gồm ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm và phấn đấu trở thành thành phố không ma túy.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, cơ chế chung và cơ chế riêng dành cho TP HCM chưa bao giờ thông thoáng như bây giờ. Trong dự thảo bổ sung, sửa đổi Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM, có nhiều nội dung rất quan trọng như được chỉ định thầu, được thực hiện quy trình rút gọn của nhiều thủ tục liên quan đầu tư... "Nếu dự thảo được thông qua, TP HCM sẽ tiết kiệm thời gian khoảng 2 năm cho một dự án cụ thể" - Bí thư Trần Lưu Quang nhìn nhận.

Đề cập TP HCM sau sáp nhập, Bí thư Thành ủy TP HCM nhận định quy mô nền kinh tế, dư địa và tiềm năng đều rất lớn. Năm nay, thành phố có khả năng thu ngân sách đạt 800.000 tỉ đồng, chiếm 1/3 cả nước; GRDP đóng góp vào GDP cả nước khoảng 25%-27%.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, Bí thư Thành ủy TP HCM cũng chỉ ra những thách thức mà địa phương đang đối diện. Chẳng hạn, thành phố cùng lúc làm rất nhiều việc, mà việc nào cũng quan trọng, nên bị chia sẻ nguồn lực và thời gian, dẫn đến một số việc bị chậm - như sắp xếp các đơn vị công lập, đơn vị nhà nước, thống kê nhà đất trên địa bàn.

Cũng theo người đứng đầu Thành ủy TP HCM, một số thách thức khác mà thành phố phải đối mặt là việc thay đổi phương pháp quản trị theo hướng phân cấp dần cho cơ sở; thiếu cán bộ đủ tầm để đảm đương công việc. Trong khi đó, Trung ương và người dân đặt nhiều kỳ vọng với TP HCM về vai trò đi đầu, đổi mới sáng tạo; phát triển thành siêu đô thị ở Đông Nam Á; văn minh, hiện đại, nghĩa tình...

Nhấn mạnh những việc cần làm đã nêu trong nghị quyết và chương trình hành động, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao, quan tâm công tác phối hợp. "Chịu cực một chút, chia sẻ một chút, lắng nghe một chút và đồng hành với nhau một chút là làm được" - Bí thư Thành ủy TP HCM nhắc nhở.

Khẳng định Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM sẽ nêu gương, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cam kết: "Chức càng cao, nếu vi phạm sẽ bị xử lý càng nặng!". Đồng thời, yêu cầu triển khai nghị quyết, chương trình hành động với sự linh hoạt nhất định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và kịp thời chia sẻ khó khăn với cơ sở.

Triển khai đồng bộ công tác bầu cử Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh đã quán triệt một số nội dung về công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo Nghị quyết 199/2025 của Quốc hội, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp là ngày 15-3-2026. UBND TP HCM đã khẩn trương ban hành Chỉ thị 04/2025 về chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử. Đồng thời, thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Đến nay, 168/168 phường, xã, đặc khu đã thành lập Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử cấp xã, bảo đảm đúng trình tự và quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP HCM. Theo ông Võ Văn Minh, công tác chuẩn bị của TP HCM đến thời điểm này được triển khai đồng bộ, đúng hướng, đúng tiến độ.



