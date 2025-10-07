TP HCM tiếp sức đồng bào vùng bão lũ

Chiều 6-10, Ủy ban MTTQ - Ban Vận động cứu trợ TP HCM tổ chức lễ phát động đợt vận động và tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do bão lũ, thiên tai.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM - khẳng định với truyền thống và tinh thần "TP HCM vì cả nước, cùng cả nước", trong giai đoạn khó khăn này, thành phố sẵn sàng sẻ chia nguồn lực trong khả năng cao nhất để giúp đỡ đồng bào ở vùng thiên tai.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc trao chứng nhận cảm ơn các đơn vị, cơ quan báo chí đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ.Ảnh: TẤN THẠNH

Ông Nguyễn Phước Lộc điểm lại những việc làm ý nghĩa, kịp thời của các cơ quan, tổ chức, đơn vị của thành phố trong việc ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra. Vừa qua, Ban Vận động cứu trợ TP HCM cũng đã tổ chức đoàn đi trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thăm hỏi, động viên nhân dân tại các địa phương và gửi tặng số tiền ủng hộ 47 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ là sự sẻ chia về mặt vật chất, tinh thần mà còn tạo ra những tác động tích cực đến cuộc sống và tương lai của mỗi gia đình; thể hiện sự đoàn kết và tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong thời điểm khó khăn nhất vốn là một truyền thống quý báu của dân tộc ta.

Tại buổi phát động, Ủy ban MTTQ TP HCM kêu gọi nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các cộng đồng dân tộc thiểu số và các tầng lớp nhân dân dành sự sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, góp phần hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra. Đồng thời khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước công tác ở thành phố, mỗi người đóng góp ít nhất 1 ngày lương, từ nay đến hết ngày 30-11.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết Ủy ban MTTQ - Ban Vận động cứu trợ TP HCM sẽ tổ chức tiếp nhận, quản lý và phân phối các nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân ủng hộ đồng bào bị thiên tai do bão, lũ. Đồng thời, sẽ thành lập điểm tiếp nhận tại 168 xã, phường, đặc khu để nhân dân, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc giao dịch và tham gia đóng góp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM xác định việc hỗ trợ người dân các tỉnh, thành bị thiệt hại phải bảo đảm nguyên tắc với phương châm nhanh nhất, kịp thời nhất, hỗ trợ ở mức cao nhất có thể của TP HCM; hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân ở vùng bị ảnh hưởng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM khẳng định sự đóng góp, ủng hộ của các tập thể, cá nhân luôn là nguồn lực quý báu để giúp nhân dân các địa phương vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, sớm ổn định cuộc sống, trẻ em sớm được đến trường. Mỗi đóng góp sẽ được sử dụng đúng mục đích, kịp thời, hiệu quả, được công khai trên truyền thông và Cổng thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ TP HCM.

Tại buổi phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ, Ủy ban MTTQ TP HCM đã tiếp nhận đăng ký đóng góp của 181 đơn vị với số tiền hơn 35,6 tỉ đồng. Trong đó, Báo Người Lao Động ủng hộ đợt 1 với số tiền 1,2 tỉ đồng, từ đóng góp của bạn đọc hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi), bằng các nguồn ủng hộ trực tiếp, siêu ứng dụng MoMo, Zalopay…

Bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ hơn 1 tỉ đồng qua Zalopay và MoMo Thống kê của Báo Người Lao Động đến cuối ngày 6-10, đã có hơn 1 tỉ đồng bạn đọc ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10 (Bualoi) qua các ứng dụng trực tuyến Zalopay và MoMo. Trong đó, chương trình hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10 (Bualoi) do Báo Người Lao Động phát động trên Zalopay, đã có hơn 12.600 lượt người dùng chung tay quyên góp với số tiền hơn 954 triệu đồng. Qua cổng MoMo, có hơn 98,6 triệu đồng được quyên góp từ tấm lòng của hơn 2.000 lượt người dùng. Tổng số tiền quyên góp qua ứng dụng trực tuyến MoMo và Zalopay là hơn 1 tỉ đồng. Bạn đọc có thể tiếp tục quyên góp cho chương trình để chung tay cùng cả nước, hỗ trợ đồng bào vùng lũ sớm khắc phục khó khăn. T.Phương

Chủ động ứng phó mưa lũ sau bão số 11 Ngày 6-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 188/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo). Sáng cùng ngày, bão số 11 đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc (gần khu vực biên giới Việt - Trung) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, dự báo hoàn lưu bão số 11 sẽ gây mưa to và có thể giông lốc, nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, ngập úng tại các đô thị và vùng thấp trũng. Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa không lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị và Công điện số 186 ngày 4-10 của Thủ tướng về triển khai ứng phó bão số 11; tập trung chỉ đạo theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên, liên tục diễn biến tình hình, triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các biện pháp phòng chống, ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Th.Linh



