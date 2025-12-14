HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365 Công nghệ số

TP HCM tìm kiếm sáng kiến công nghệ

Tr.Thịnh

Các sáng kiến là bài toán kinh tế, lời giải cho các vấn đề cấp bách của đô thị thông minh

Ngày 13-12, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM (SHTP), Vườn ươm Doanh nghiệp (DN) Công nghệ cao phối hợp cùng các đơn vị tổ chức vòng chung kết cuộc thi Smart City 2025 - Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh.

Kết quả chung cuộc, quán quân bảng thi DN và dự án đổi mới sáng tạo thuộc về Nimbus Foundation - với dự án than tỏi NIION (viên nén sinh khối từ vỏ tỏi), có tác dụng thay thế than truyền thống, bảo vệ môi trường. Ở bảng thi Drone Soccer, ngôi vô địch thuộc về đội Tổng hợp và Trường THCS Trần Văn Ơn.

TP HCM tìm kiếm sáng kiến công nghệ - Ảnh 1.

Quán quân bảng thi DN và dự án đổi mới sáng tạo thuộc về Nimbus Foundation – với dự án than tỏi NIION.

Theo PGS-TS Lê Quốc Cường, Phó Trưởng ban SHTP, cuộc thi không chỉ tìm kiếm các giải pháp công nghệ đơn thuần, mà đang tìm kiếm những kiến trúc sư cho tương lai bền vững của thành phố. Với bảng thi dành cho DN và dự án đổi mới sáng tạo, ông đánh giá các sáng kiến là bài toán kinh tế, lời giải cho các vấn đề cấp bách của đô thị thông minh: từ năng lượng tái tạo, giao thông thông minh đến quản trị dữ liệu đô thị. Đây chính là hạt nhân để xây dựng một hệ sinh thái công nghệ tự chủ và vững mạnh. Đặc biệt, với bảng thi Drone Soccer dành cho học sinh, đây sẽ là nguồn nhân lực tương lai cho ngành hàng không vũ trụ. "Các em chính là những "phi công", những kỹ sư drone tương lai mà thành phố đang khao khát" - PGS-TS Lê Quốc Cường khẳng định. 

Truyền cảm hứng từ những sáng kiến hữu ích

Truyền cảm hứng từ những sáng kiến hữu ích

Sáng kiến của họ không chỉ thể hiện năng lực bản thân mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động

36 sáng kiến góp phần chuyển đổi số ngành điện Quảng Trị

(NLĐO) - Tuổi trẻ PC Quảng Trị phát huy sức sáng tạo, chủ động ứng dụng công nghệ, đưa chuyển đổi số trở thành động lực phát triển của đơn vị.

Sáng kiến đột phá cho đô thị bền vững

Viễn cảnh về một đô thị bền vững có thể tiến gần hơn tới hiện thực bởi 2 công nghệ khí hậu đột phá vừa đoạt giải tại cuộc thi The Liveability Challenge

