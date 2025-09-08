Ngày 8-9, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết Đội CSGT An Sương vừa xử phạt ông N.H.P (27 tuổi, ngụ xã Bà Điểm) do chạy xe chuyển làn đường không đúng quy định.

Ông N.H.P tại cơ quan công an.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ video ô tô con biển số TP HCM chạy trên làn đường ô tô đường Lê Quang Đạo (hướng từ cầu An Hạ về vòng xoay An Sương) có hành vi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước, suýt gây va chạm với ô tô đi phía sau.

Tiếp nhận thông tin, trưa cùng ngày, Đội CSGT An Sương đã mời ông P. đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ông P. cho biết trong quá trình lái xe đi trên đường Lê Quang Đạo, do có việc gấp, đã nhiều lần xin vượt xe song không được. Đến trước số nhà 64/12 Lê Quang Đạo, xã Xuân Thới Sơn, ông tăng ga vượt qua và chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước nhằm "dằn mặt" xe ô tô mà mình nhiều lần xin vượt không được.

Ông P. thừa nhận trong quá trình điều khiển xe, đã không thắt dây đai an toàn theo quy định.

Đội CSGT An Sương sau đó lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông P. lỗi điều khiển xe ô tô con chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước và không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe tham gia giao thông.

Ông N.H.P và ô tô con vi phạm.

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết với lỗi trên, ông P. vi phạm Nghị định 168/2024. Lỗi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước sẽ bị phạt từ 600.000-800.000 đồng và không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe tham gia giao thông sẽ bị phạt 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.