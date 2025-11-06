HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM: Tin vui cho người dân khu vực phà Bình Quới

PHAN ANH

(NLĐO)- UBND TP HCM vừa cho phép phà Bình Quới nối phường Bình Quới với phường Thủ Đức hoạt động trở lại sau hơn 1 năm tạm ngưng

UBND TP HCM vừa có công văn gia hạn hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới (phà Bình Quới).

Theo đó, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông tại khu vực, UBND TP HCM chấp thuận chủ trương cho UBND phường Bình Quới, UBND phường Thủ Đức tiếp tục gia hạn hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới (phà Bình Quới) của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Bến đò Bình Quới. Thời hạn hoạt động là 12 tháng.

- Ảnh 1.

Thời gian qua, phà Bình Quới tạm ngưng hoạt động; Ảnh: THU HIỀN

Về lâu dài, đối với hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới, Chủ tịch UBND TP HCM giao UBND phường Bình Quới và UBND phường Thủ Đức phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan rà soát các thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng. Qua đó, hướng dẫn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Bến đò Bình Quới thực hiện theo quy định.

Trước đó, bến phà Bình Quới - tuyến giao thông đường thủy từng nối liền quận Bình Thạnh cũ và TP Thủ Đức cũ đã tạm ngưng hoạt động từ tháng 7-2024.

Việc dừng hoạt động này đã gây không ít phiền toái cho người dân khu vực, buộc người dân phải đi đường vòng xa hơn, vừa tốn thời gian vừa tăng chi phí đi lại. Nhiều người dân bày tỏ mong muốn bến phà sớm được khôi phục để việc di chuyển giữa hai địa phương trở nên thuận tiện hơn như trước.

Hồi tháng 9-2025, đại diện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Bến đò Bình Quới cho biết thời gian qua công ty đã chủ động thực hiện các hướng dẫn của cơ quan chức năng để tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa phà trở lại hoạt động. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay nằm ở thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai.

Đây là bến phục vụ nhu cầu đi lại dân sinh, không mang tính chất thương mại hay du lịch, vì vậy đã gửi đơn xin cứu xét kiến nghị các đơn vị liên quan xem xét, hỗ trợ.

Tin liên quan

Cầu Bình Triệu ùn tắc, phà Bình Quới vẫn nằm chờ

Cầu Bình Triệu ùn tắc, phà Bình Quới vẫn nằm chờ

(NLĐO) - Sau hơn 1 năm ngưng hoạt động, bến phà Bình Quới hoang vắng, trong khi áp lực giao thông tại cầu Bình Triệu ngày càng trầm trọng.

Phà Bình Quới sau hơn 4 tháng không hoạt động

(NLĐO) - Phà Bình Quới, quận Bình Thạnh, TP HCM ngừng hoạt động từ tháng 7-2024 đến nay

Quận Bình Thạnh lý giải việc phà Bình Quới ngưng hoạt động

(NLĐO) - Công ty TNHH TMDV Vận tải Bến Đò Bình Quới vẫn chưa hoàn tất thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan về phạm vi vùng đất sử dụng tại hai đầu bến như cam kết

TP HCM UBND TP HCM Thủ Đức tin vui phà Bình Quới người dân khu vực Bình Quới phà Bình Quới hoạt động trở lại cho phép phà Bình Quới hoạt động
