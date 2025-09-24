TP HCM: Tin vui cho người dân ở chung cư cũ

Chủ tịch UBND TP HCM vừa chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 17/2025 của HĐND TP HCM quy định cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

TP HCM triển khai nhiều nội dung hỗ trợ chung cư cũ xây dựng trước năm 1994.

Cải tạo chung cư cũ ở 42 phường

Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn Sở Xây dựng là cơ quan được bố trí dự toán kinh phí từ nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố để thực hiện cơ chế theo Nghị quyết 17/2025.

UBND 42 phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 trên địa bàn thông tin đến tổ chức, cá nhân tại vị trí, khu vực có chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại để tham gia thực hiện.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết tham mưu UBND TP HCM xem xét, giải quyết cho các chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo đúng phạm vi, đối tượng, nội dung, mức, nguyên tắc, phương thức ưu đãi, hỗ trợ... bảo đảm phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Trong 42 chung cư cũ có 40 chung cư thuộc TP HCM cũ và 2 chung cư thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng).

Nghị quyết 17/2025 của HĐND TP HCM ban hành ngày 24-7, quy định cơ chế ưu đãi đối với chủ đầu tư tham gia dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn. Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật bên ngoài tòa nhà như hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, xử lý chất thải… với mức hỗ trợ tối đa 10 tỉ đồng mỗi dự án.

Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ 50% kinh phí di dời, cưỡng chế các hộ dân theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Nội dung hỗ trợ chỉ thực hiện sau khi chủ đầu tư hoàn thành hạ tầng hoặc công tác di dời theo tiến độ được duyệt. Trường hợp dự án triển khai phân kỳ giai đoạn đầu tư, phần hỗ trợ sẽ được xem xét theo phân kỳ dự án.

Kiểm định chất lượng gần 200 lô chung cư cũ

TP HCM cũng đang triển khai công tác kiểm định chất lượng chung cư cũ.

Theo báo cáo đề xuất của các quận, huyện trực thuộc UBND TP HCM trước đây và báo cáo đề xuất của UBND các phường, Sở Xây dựng đã tổng hợp danh sách đề xuất 156 chung cư cũ (gồm 193 lô) cần kiểm định.

Chung cư Vĩnh Hội là chung cư cấp D nhưng mới chỉ có 12/144 hộ di dời.

Trong số này có 57 chung cư cũ đề xuất thực hiện kiểm định mới; 99 chung cư đề xuất kiểm định lại do đa số các chung cư này đều đã được kiểm định trong giai đoạn năm 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp C, cần thiết thực hiện kiểm định, đánh giá lại chất lượng công trình.

Đối với các chung cư cũ đã được kiểm định trong giai đoạn năm 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp B, không thực hiện kiểm định lại trong thời điểm hiện nay do chưa cần thiết.

Các chung cư cũ được đề xuất kiểm định, kiểm định lại trên địa bàn 30 phường, Sở Xây dựng đề nghị bổ sung dự trù kinh phí kiểm định, kiểm định lại từng lô, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 12-9.