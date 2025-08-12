TP HCM: Tin vui với căn hộ chung cư

Văn phòng UBND TP HCM vừa phát đi thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường liên quan tới mô hình cho thuê lưu trú ngắn hạn đối với căn hộ để ở trong nhà chung cư.

TP HCM sẽ ban hành hướng dẫn điều kiện cần và đủ được phép sử dụng căn hộ chung cư cho thuê lưu trú du lịch theo đúng quy định pháp luật.

Theo đó, đối với căn hộ thuộc chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp có nhu cầu cho thuê lưu trú du lịch, lãnh đạo UBND TP HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hệ thống đầy đủ các quy định của Luật Nhà ở, Luật Cư trú, Luật Du lịch, các quy định pháp luật khác có liên quan và các quy định về phòng cháy chữa cháy; đăng ký kinh doanh; tiêu chuẩn kỹ thuật căn hộ…

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn điều kiện cần và đủ được phép sử dụng căn hộ chung cư cho thuê lưu trú du lịch theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, phối hợp với Công an Thành phố, UBND các phường, xã rà soát, công bố danh mục các chung cư có căn hộ đủ điều kiện cho thuê lưu trú du lịch, trước ngày 15-9.

Đối với nhu cầu cho thuê lưu trú tại các chung cư không có mục đích sử dụng hỗn hợp, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP HCM báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, cho phép thành lập đề án nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khai thác phục vụ phát triển kinh tế, du lịch và bảo đảm an toàn cho cư dân.

Trước đó, Sở Xây dựng đề xuất thí điểm cho thuê căn hộ ngắn ngày trong nhà chung cư trên địa bàn TP HCM trong 12 tháng, kể từ 1-9

Nguyên tắc áp dụng thí điểm là việc cho thuê phải được hội nghị nhà chung cư thông qua, bao gồm cả mức phí quản lý vận hành tăng thêm đối với các căn hộ kinh doanh lưu trú.

Chủ sở hữu căn hộ phải đăng ký với chính quyền địa phương, ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành về mục đích cho thuê lưu trú; thực hiện thông báo lưu trú khi có khách. Đồng thời, tuân thủ đầy đủ quy định về du lịch, cư trú, thuế, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm cho người lưu trú.