TP HCM tổ chức chương trình "Hòa nhạc mùa xuân"

Chương trình là nơi giới thiệu những tác phẩm và trích đoạn âm nhạc kinh điển mang giai điệu tươi vui của mùa xuân.

NSƯT Tăng Thành Nam Ảnh: HBSO

Chương trình mở màn với bản Overture trích trong vở operetta "The Gypsy Baron" - một tác phẩm gắn liền với tên tuổi của J.Strauss; sau đó sẽ là tác phẩm "Villanelle" mang phong cách lãng mạn của Eva Dell'Accqua với những đoạn cadanza cao trào và tác phẩm "Glitter and be gay" được trích trong vở operetta "Candide của Leonard Bernstein" sẽ được thể hiện sắc nét bởi NSƯT Phạm Khánh Ngọc.

Chương trình còn có sự tham gia của: Phạm Trang, NSƯT Tăng Thành Nam, Đào Mác, Phan Hồng Dịu, Nguyễn Thu Hường, Phan Hữu Trung Kiệt, Võ Nguyễn Thành Tâm… cùng Hợp xướng và Dàn nhạc Giao hưởng HBSO. Đêm nhạc được dàn dựng và chỉ huy bởi nhạc trưởng Trần Nhật Minh.