TP HCM tổ chức đoàn đi thăm các đảo Tây Nam

Sáng 8-9, tại Lữ đoàn 125 (Quân chủng Hải quân), Đoàn công tác TP HCM bắt đầu chuyến hải trình thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 2, Vùng 5 Hải quân, Nhà giàn DK1/10 và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
Đến tiễn đoàn có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM. Trước khi khởi hành, đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại tượng đài Đoàn tàu không số, cảng Lữ đoàn 125 Hải quân (phường Cát Lái, TP HCM).
