TP HCM tổ chức thành công ICF Global Summit 2025

Trong 2 ngày 2 và 3-12, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TP HCM) đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF Global Summit 2025). Sự kiện do UBND TP HCM phối hợp cùng Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex tổ chức.

ICF Global Summit 2025 mang chủ đề then chốt: "Thông minh và sẵn sàng đầu tư - Chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam". Đây cũng là cơ hội để TP HCM tìm hiểu sâu hơn về tầm nhìn của siêu đô thị sau hợp nhất, phác thảo những cơ hội để thành phố vươn lên trở thành trung tâm kinh tế - công nghệ hàng đầu khu vực.

Đại biểu tham gia diễn đàn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh đây là một trong những sự kiện quốc tế quan trọng nhất trong năm, mang ý nghĩa sâu sắc đối với Việt Nam và đặc biệt có giá trị đối với hành trình phát triển mới của TP HCM - đầu tàu cả nước về kinh tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đang nuôi dưỡng khát vọng trở thành siêu đô thị toàn cầu và trung tâm tài chính quốc tế của khu vực. "Lần đầu tiên trong 23 năm hình thành, Hội nghị Thượng đỉnh ICF được tổ chức tại Đông Nam Á là TP HCM - Việt Nam" - Phó Chủ tịch UBND TP HCM nói.

Ông Nguyễn Lộc Hà cho biết TP HCM đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi kép - vừa chuyển đổi số vừa phát triển kinh tế xanh; hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung và hạ tầng số hiện đại; cải thiện hạ tầng giao thông và logistics để mở rộng kết nối vùng; đồng thời xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên mô hình hợp tác 3 nhà "Nhà nước - viện, trường - doanh nghiệp". Những định hướng đó phù hợp với mô hình phát triển mà ICF theo đuổi và phản ánh xu hướng chung của các đô thị tiên phong trên thế giới - nơi công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững là động lực tăng trưởng dài hạn.

Lãnh đạo TP HCM cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng sống, cải thiện dịch vụ công, phát triển hạ tầng số hiện đại và mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Qua đó, trân trọng mời gọi các cộng đồng thông minh hàng đầu thế giới, các chuyên gia quốc tế, nhà khoa học, nhà đầu tư chiến lược và đối tác toàn cầu tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác và đồng hành với thành phố trong hành trình phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Là doanh nghiệp có hơn một thập niên đồng hành với tỉnh Bình Dương (cũ) phát triển mô hình Thành phố thông minh theo triết lý của ICF, ông Nguyễn Hoàn Vũ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, nhìn nhận giá trị xuyên suốt chính là xây dựng chính quyền kiến tạo; phát triển hạ tầng số song hành với hạ tầng công nghiệp - đô thị - dịch vụ; tạo lập môi trường để doanh nghiệp đổi mới công nghệ; để trường đại học và viện nghiên cứu làm chủ tri thức; để người dân tiếp cận những cơ hội mới của thời đại.

"Với Becamex, hành trình ấy còn được thể hiện sống động qua hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới, nơi công nghiệp công nghệ cao, logistics thông minh, hạ tầng số, hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D), năng lượng xanh, giáo dục - đào tạo và đổi mới sáng tạo cùng hội tụ, tương tác và nuôi dưỡng nhau. Đó chính là nền tảng giúp một cộng đồng không chỉ "thông minh hóa" dịch vụ công mà còn "thông minh hóa" cả nền sản xuất, hoạt động đổi mới và năng lực cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế địa phương" - ông Vũ nói.

Trước đó, tối 2-12, UBND TP HCM đã long trọng tổ chức lễ công bố và vinh danh tốp 7 thành phố được ICF vinh danh cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu năm 2025, gồm: Assai (Brazil), Bursa Metropolitan (Thổ Nhĩ Kỳ), Durham (Canada), Fairfield (bang Iowa - Mỹ), Hilliard (bang Ohio - Mỹ), Kingston (tỉnh Ontario - Canada), Las Rozas de Madrid (Tây Ban Nha).



