TP HCM: Tối nay diễn ra tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 2

Tối nay (22-4), tại khu vực đường Lê Duẩn (quận 1, TP HCM) sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Buổi tổng hợp luyện lần thứ 2 này sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ. Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút sẽ có phần tổng diễn màn đồng diễn nghệ thuật chào mừng kéo dài khoảng 30 phút.

Song song với tổng hợp luyện tại đường Lê Duẩn, khu vực công viên Bến Bạch Đằng, lực lượng quân đội sẽ bắn 21 phát đại bác trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lực lượng quân đội luyện tập diễu binh trên đường Lê Duẩn

Để phục vụ công tác tổng hợp luyện, tối nay, TP HCM sẽ điều chỉnh giao thông, cấm xe nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố. Theo đó, cấm tất cả xe lưu thông, dừng đỗ từ 17 giờ 30 phút ngày 22-4 đến 1 giờ ngày 23-4 trên một số tuyến đường.

Việc cấm đường này áp dụng với cả người và xe - trừ lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho chương trình.

Thông tin chi tiết về khu vực cấm, hạn chế xe và lộ trình thay thế, bạn đọc có thể theo dõi tại đây: https://nld.com.vn/tong-duyet-dai-le-30-4-cam-xe-hang-chuc-tuyen-duong-trung-tam-tp-hcm-tu-ngay-22-4-19625042118420055.htm

Công an TP HCM khuyến cáo người dân, du khách chỉ được phép đi bộ về nhà riêng hoặc về khách sạn lưu trú. Cán bộ, công chức làm công việc cấp bách phải có giấy tờ chứng minh hoặc liên hệ công an phường để được hướng dẫn.

Người dân có nhà trong khu vực nêu trên cần có phương án sắp xếp xe trước khi lực lượng chức năng thiết lập hàng rào kiểm soát.

Công an TP HCM cũng đề nghị người dân cung cấp số điện thoại người điều khiển xe để lực lượng chức năng liên hệ di dời xe trong trường hợp đột xuất do yêu cầu công tác bảo vệ. Trong thời gian 30 phút, nếu không liên hệ được, lực lượng chức năng sẽ di chuyển (cẩu xe) về trụ sở công an phường gần nhất.

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc

Đội hình diễu binh, diễu hành nhằm tái hiện khí thế hào hùng của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Với phương châm "thần tốc, táo bạo", với khí thế một ngày bằng 20 năm, các đoàn quân tiến vào Sài Gòn đã dành thắng lợi hoàn toàn vào trưa 30-4-1975.

Chiến thắng thể hiện khí phách, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sự lớn mạnh và trưởng thành của Lực lượng vũ trang nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh...

Trước đó, vào ngày 18-4, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 1 đã diễn ra tại khu vực đường Lê Duẩn. Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang dự, chỉ đạo, động viên, tặng quà các lực lượng tham gia buổi tổng hợp luyện.