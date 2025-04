TP HCM: Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên đường Lê Duẩn trong 2 ngày

Chiều 10-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm chính trị, Quân khu 7, đã thông tin về các hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Đại tá Nguyễn Như Trúc thông tin tại buổi họp báo; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Theo đại tá Nguyễn Như Trúc, Bộ Quốc phòng phụ trách 23 hoạt động trọng điểm, Quân khu 7 được giao phụ trách một số nội dung liên quan.

Trong đó, buổi tổng hợp luyện các lực lượng vũ trang được tổ chức vào ngày 11-4 và 15-4 tại Trung đoàn Không quân 935 (TP Biên Hòa). Buổi tổng hợp luyện trên đường Lê Duẩn (quận 1, TP HCM) được tổ chức vào ngày 18-4 và 22-4. Các buổi sơ duyệt, tổng duyệt, tổng hợp luyện được Bộ Tổng Tham mưu chủ trì tổ chức.

Đại tá Nguyễn Như Trúc cho biết lực lượng quân đội có 32 khối tham gia lễ diễu binh, diễu hành. Quân khu 7 có 7 khối gồm 3 khối nữ, 4 khối nam tham gia. Các khối diễu binh, diễu hành của Quân khu 7 đã tập trung tập luyện, tham gia sơ duyệt, tổng duyệt, hợp luyện theo kế hoạch chung.

Vừa qua, Quân khu 7 cùng một số đơn vị đã đón các đoàn diễu binh, diễu hành từ mọi miền Tổ quốc. Các đoàn đã ổn định nơi trú quân, ăn ở, luyện tập, đảm bảo công tác tư trang, hậu cần, kỹ thuật.

Đại tá Trúc cho hay vào ngày 17-4, Bộ Quốc phòng cũng tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia về đại thắng mùa xuân năm 1975. Từ nay đến ngày 30-4, Quân khu 7 và các lực lượng của Bộ Quốc phòng sẽ phân công nhân sự tham gia nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với TP HCM tổ chức khảo sát thực tế, thống nhất ban hành đề án tổ chức diễu binh, diễu hành dịp lễ này.

Trong đó, phần diễu binh gồm 36 khối của lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện. Phần diễu hành kế tiếp do TP HCM đảm nhiệm, gồm 12 khối với khoảng 13.000 người tham gia.

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho đại lễ 30-4, UBND TP HCM cho biết đến nay thành phố đã thiết kế các khán đài với 5.260 ghế đại biểu. Cụ thể, khán đài A gồm 1.068 ghế, khán đài B gồm 1.832 ghế, khán đài C gồm 2.360 ghế.

Địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành còn có khu vực tác nghiệp báo chí, khu vực khối đứng nền, hai trạm điện chính, trung tâm xử lý dữ liệu báo chí, nhà báo chí, khu y tế, xe cứu thương, cứu hỏa, cụm nhà vệ sinh di động và trung tâm kỹ thuật.

Khu vực diễu binh, diễu hành có sử dụng công nghệ led, bố trí hệ thống màn hình theo hình thức sắp đặt, kết hợp công nghệ thực tế ảo, video art, 3D… để minh họa hình ảnh tư liệu, đồ họa trình chiếu trong quá trình diễu binh, diễu hành

Các màn hình led, loa phóng thanh trên các tuyến đường chính và khu vực tập trung đông người được sử dụng để phục vụ người dân theo dõi buổi lễ.

Ngoài các màn hình led tại khu vực trung tâm, TP HCM đã lên phương án huy động 22 màn hình led lớn tại các quận, huyện, TP Thủ Đức, các màn hình led quảng cáo thương mại, tại các hộ dân để đồng loạt truyền hình trực tiếp hoạt động lễ, phục vụ tốt nhất cho người dân theo dõi lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Người dân cũng có thể theo dõi trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành qua sóng truyền hình và nhiều nền tảng khác.