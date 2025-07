TP HCM trang trọng tổ chức Lễ giỗ Anh hùng liệt sĩ, người dân yêu nước tại Côn Đảo

Côn Đảo, nơi từng là "địa ngục trần gian" dưới ách thống trị tàn bạo của thực dân, đế quốc đã chứng kiến hơn 20.000 người con ưu tú của dân tộc ngã xuống. Những địa danh như Cầu Tàu 914, Sở Tiêu, cầu Ma Thiên Lãnh, Cỏ Ống, Hòn Cau, Bảy Cạnh… vẫn in hằn dấu tích đau thương, như lời nhắc nhở về những hy sinh to lớn của thế hệ trước, để đất nước có được độc lập, tự do hôm nay. Trong ảnh, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP HCM thỉnh hồi chuông tại Đền thờ Côn Đảo