TP HCM: Triển khai cải tạo chung cư cũ tại 42 phường

Sở Xây dựng TP HCM vừa báo cáo UBND TP HCM công tác triển khai Nghị quyết số 17/2025 của HĐND TP HCM quy định cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

42 phường có chung cư cũ

Trước thời điểm sáp nhập, TP HCM có 474 chung cư được xây dựng trước năm 1975, trong đó 462 chung cư đã được kiểm định và xác định gồm 332 chung cư cấp B, 114 chung cư cấp C và 16 chung cư cấp D.

Theo đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP HCM giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn Sở Xây dựng là cơ quan được bố trí dự toán kinh phí từ nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố để thực hiện cơ chế theo Nghị quyết 17/2025.

UBND 42 phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 trên địa bàn thông tin đến tổ chức, cá nhân tại vị trí, khu vực có chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại để tham gia thực hiện.

Nghị quyết 17/2025 của HĐND TP HCM ban hành ngày 24-7, quy định cơ chế ưu đãi đối với chủ đầu tư tham gia dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn. Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật bên ngoài tòa nhà như hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, xử lý chất thải… với mức hỗ trợ tối đa 10 tỉ đồng mỗi dự án.

Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ 50% kinh phí di dời, cưỡng chế các hộ dân theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung hỗ trợ chỉ thực hiện sau khi chủ đầu tư hoàn thành hạ tầng hoặc công tác di dời theo tiến độ được duyệt. Trường hợp dự án triển khai phân kỳ giai đoạn đầu tư, phần hỗ trợ sẽ được xem xét theo phân kỳ dự án.

Di dời dân khỏi chung cư Phạm Thế Hiển

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường vừa giao UBND phường Chánh Hưng khẩn trương lập kế hoạch di dời các hộ dân tại chung cư Phạm Thế Hiển theo đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch địa bàn quận 8 đã được Chủ tịch UBND TP HCM phê duyệt.

Đồng thời, phường Chánh Hưng triển khai ngay các biện pháp khắc phục, nhằm bảo đảm an toàn sử dụng cho người dân sinh sống tại chung cư Phạm Thế Hiển (có khoảng 450 hộ dân sinh sống).

Theo Sở Xây dựng, các dầm, sàn, cột của chung cư bong tróc bê tông, hư hỏng nghiêm trọng tại nhiều vị trí; cốt thép bên trong bị rỉ sét nặng; nhiều mảng bê tông bị nứt, bong tróc có khả năng rơi rớt, nguy hiểm cho người dân.

Ngoài ra, lan can hư hỏng rất nghiêm trọng, bị tách khỏi kết cấu và có khả năng rơi nguy hiểm.

Kết quả kiểm định, chung cư Phạm Thế Hiển là chung cư cấp C, khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu không thể đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ.