TP HCM: Triển khai cải tạo chung cư cũ tại 42 phường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM: Triển khai cải tạo chung cư cũ tại 42 phường

QUỐC ANH

(NLĐO) - TP HCM tích cực triển khai nội dung ưu đãi, hỗ trợ cải tạo, xây dựng lại chung cư xây trước năm 1994.

Sở Xây dựng TP HCM vừa báo cáo UBND TP HCM công tác triển khai Nghị quyết số 17/2025 của HĐND TP HCM quy định cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

42 phường có chung cư cũ

TP HCM: Triển khai cải tạo chung cư cũ tại 42 phường - Ảnh 1.

Trước thời điểm sáp nhập, TP HCM có 474 chung cư được xây dựng trước năm 1975, trong đó 462 chung cư đã được kiểm định và xác định gồm 332 chung cư cấp B, 114 chung cư cấp C và 16 chung cư cấp D.

Theo đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP HCM giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn Sở Xây dựng là cơ quan được bố trí dự toán kinh phí từ nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố để thực hiện cơ chế theo Nghị quyết 17/2025.

UBND 42 phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 trên địa bàn thông tin đến tổ chức, cá nhân tại vị trí, khu vực có chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại để tham gia thực hiện.

Nghị quyết 17/2025 của HĐND TP HCM ban hành ngày 24-7, quy định cơ chế ưu đãi đối với chủ đầu tư tham gia dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn. Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật bên ngoài tòa nhà như hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, xử lý chất thải… với mức hỗ trợ tối đa 10 tỉ đồng mỗi dự án.

Bên cạnh đó, thành phố hỗ trợ 50% kinh phí di dời, cưỡng chế các hộ dân theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung hỗ trợ chỉ thực hiện sau khi chủ đầu tư hoàn thành hạ tầng hoặc công tác di dời theo tiến độ được duyệt. Trường hợp dự án triển khai phân kỳ giai đoạn đầu tư, phần hỗ trợ sẽ được xem xét theo phân kỳ dự án.

Di dời dân khỏi chung cư Phạm Thế Hiển

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường vừa giao UBND phường Chánh Hưng khẩn trương lập kế hoạch di dời các hộ dân tại chung cư Phạm Thế Hiển theo đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch địa bàn quận 8 đã được Chủ tịch UBND TP HCM phê duyệt.

Đồng thời, phường Chánh Hưng triển khai ngay các biện pháp khắc phục, nhằm bảo đảm an toàn sử dụng cho người dân sinh sống tại chung cư Phạm Thế Hiển (có khoảng 450 hộ dân sinh sống).

Theo Sở Xây dựng, các dầm, sàn, cột của chung cư bong tróc bê tông, hư hỏng nghiêm trọng tại nhiều vị trí; cốt thép bên trong bị rỉ sét nặng; nhiều mảng bê tông bị nứt, bong tróc có khả năng rơi rớt, nguy hiểm cho người dân.

Ngoài ra, lan can hư hỏng rất nghiêm trọng, bị tách khỏi kết cấu và có khả năng rơi nguy hiểm.

Kết quả kiểm định, chung cư Phạm Thế Hiển là chung cư cấp C, khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu không thể đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ.

Tin liên quan

Kỳ vọng cơ chế hỗ trợ xây dựng lại chung cư cũ

Kỳ vọng cơ chế hỗ trợ xây dựng lại chung cư cũ

(NLĐO) - Chủ đầu tư có thể được hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi của dự án nhưng không quá 10 tỉ đồng/dự án.

Nóng lòng với chung cư cấp D

TP HCM có 16 chung cư hư hỏng nặng nhưng sau nhiều năm, vì nhiều lý do mà mới 674/1.194 hộ dân di dời; số chung cư di dời hoàn toàn chỉ một nửa

TP HCM: Sớm xây lại chung cư cũ ở Thanh Đa

(NLĐO) - 3 năm nay, khu đất xây dựng lại 2 lô chung cư ở cư xá Thanh Đa (quận Bình Thạnh) bỏ trống, gây lãng phí và bức xúc trong nhân dân.

Cải tạo chung cư nhà chung cư chỉnh trang đô thị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo