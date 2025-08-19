HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM trình dự án 2.900 tỉ nối Cần Giờ với cao tốc Bến Lức - Long Thành

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM trình chủ trương đầu tư nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, kỳ vọng gỡ ùn tắc và thúc đẩy phát triển.

Dự án xây dựng nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác vừa được Sở Xây dựng TP HCM có tờ trình khẩn gửi UBND TP xin phê duyệt chủ trương đầu tư.

TP HCM trình dự án 2.900 tỉ nối Cần Giờ với cao tốc Bến Lức - Long Thành - Ảnh 1.

TP HCM dự kiến xây dựng nút giao 2.900 tỉ kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác

Theo Sở Xây dựng, hiện việc đi lại từ các xã thuộc huyện Cần Giờ trước đây (Bình Khánh, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Long Hòa) vào trung tâm TP và ngược lại chủ yếu qua phà Bình Khánh, thường xuyên ùn tắc, đặc biệt dịp cuối tuần, lễ Tết và mùa mưa bão. Điều này không chỉ gây khó khăn cho người dân, du khách mà còn ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Nút giao khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giúp người dân thuận lợi tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, hành chính và bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn trong tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, dự án còn mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản, thu hút đầu tư, hình thành các cụm dân cư mới, đồng thời góp phần quản lý, bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ.

Đáng chú ý, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết sáp nhập các đơn vị hành chính, TP HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ trở thành một đô thị trực thuộc trung ương. Tuy nhiên, kết nối giao thông giữa hai khu vực còn hạn chế, chưa có tuyến đường trực tiếp. Việc đầu tư nút giao thông này, kết hợp với tuyến ven biển hoặc cầu (hầm) vượt biển nối Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu, sẽ tạo ra hướng đi mới, rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy du lịch, logistics và tăng cường quốc phòng - an ninh vùng biển phía Nam.

Theo tờ trình, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 2.970 tỉ đồng, gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 1.160 tỉ đồng; chi phí xây lắp và thiết bị hơn 1.200 tỉ đồng; còn lại là chi phí quản lý, tư vấn và dự phòng. Nút giao sẽ được xây dựng khác mức liên thông, trong đó cao tốc Bến Lức - Long Thành được hoàn chỉnh quy mô 8 làn xe, còn đường Rừng Sác sẽ có hai ống hầm chui, mỗi đơn nguyên dài khoảng 610 m.

Tiến độ dự kiến quý II-III/2025 trình quyết định chủ trương đầu tư, quý II/2026 khởi công và hoàn thành công trình vào quý I/2028.

Sở Xây dựng khẳng định đây là dự án cấp bách, mang tính chiến lược, nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện vùng ven biển phía Nam TP HCM, đồng thời bảo đảm tính liên thông, đồng bộ trong quy hoạch phát triển giao thông đô thị của thành phố trong giai đoạn mới.

Cầu Bình Khánh sắp cán đích sau 1 thập kỷ thi công

Sau gần một thập kỷ xây dựng, cầu Bình Khánh (TP HCM), hạng mục quan trọng thuộc gói thầu J1 của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành – đang ở giai đoạn nước rút với 98% khối lượng hoàn thành. Chủ đầu tư cho biết công trình sẽ được hoàn tất vào ngày 30-8-2025.

Cầu bắc qua sông Soài Rạp, nối xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ) với xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ), được khởi công từ tháng 8-2015 với tổng vốn đầu tư hơn 2.800 tỉ đồng. Đây là một trong những gói thầu lớn nhất của toàn tuyến cao tốc, có vai trò then chốt trong việc kết nối giao thông vùng duyên hải phía Nam.

Ông Đặng Hữu Vị, Giám đốc Ban Quản lý các đường cao tốc phía Nam (Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam – VEC), cho biết: "Cầu Bình Khánh hiện đã gần về đích, việc cán mốc hoàn thành vào cuối tháng 8 tới sẽ tạo cú hích quan trọng để toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đủ điều kiện thông xe trong năm 2026."

Quá trình triển khai công trình từng trải qua nhiều khó khăn. Từ cuối năm 2018, khi mới đạt khoảng 70% khối lượng, dự án phải dừng thi công do thiếu vốn. Giai đoạn 2019 – 2022, việc bố trí nguồn vốn ODA vướng mắc khiến tiến độ tiếp tục đình trệ. Đến cuối năm 2023, dự án mới được khởi động trở lại trong nỗ lực hoàn thành tuyến cao tốc huyết mạch nối TP HCM với Đồng Nai và Long An.

Cầu Bình Khánh có tổng chiều dài 2,76 km, trong đó cầu chính dài 763 m, thiết kế dây văng hai mặt phẳng với trụ tháp hình chữ H cao 135 m. Công trình đạt chuẩn tĩnh không thông thuyền 55 m, vừa đảm bảo khả năng chịu lực, vừa mang tính biểu tượng hiện đại cho cửa ngõ phía Nam TP HCM.

Chi tiết mức thu phí trên cao tốc Bến Lức - Long Thành từ ngày 10-8

Chi tiết mức thu phí trên cao tốc Bến Lức - Long Thành từ ngày 10-8

(NLĐO) - VEC thông báo chi tiết về việc thu phí, mức phí đối với các phương tiện đi trên cao tốc Bến Lức - Long Thành kể từ 0 giờ ngày 10-8-2025.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành vào chặng quyết định

(NLĐO) - Gần 20 km cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ chính thức thông xe kỹ thuật ngày 19-4.

Đề xuất đầu tư nút giao kết nối từ cao tốc Bến Lức - Long Thành với huyện Cần Giờ

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cơ bản đồng ý với đề xuất trên và giao UBND TP HCM phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện

