TP HCM: Tưng bừng giải bóng đá "Mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025"

Chiều 17-1, trong không khí tưng bừng, rộn ràng đón chào mùa xuân mới, 4 cơ quan, đơn vị cùng tụ họp tham dự giải bóng đá tứ hùng "Mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025".

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng PA03 cùng lãnh đạo Trường cao đẳng Công thương Việt Nam trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải.

Giải tứ hùng với sự tham gia của 4 đội bóng: Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) – Công an TP HCM, Bệnh viện Nhân dân 115, Trường cao đẳng Công thương Việt Nam, Báo Người Lao Động. Giải bóng đá tứ hùng do Ban Chấp hành Đoàn PA03 tổ chức.

Màn tranh tài căng thẳng, hấp dẫn giữa Trường cao đẳng Công thương Việt Nam và Bệnh viện Nhân dân 115.

Sau 2 giờ tranh tài sôi nổi với nhiều bàn thắng đẹp, tinh thần thể thao, cống hiến cho khán giả, đội PA03 đã giành chức vô địch. Đội bóng của Trường cao đẳng Công thương Việt Nam giành ngôi á quân và Báo Người Lao Động đoạt giải ba.

Đội bóng Báo Người Lao Động giành hạng ba, chỉ thua trận trước đội vô địch là PA03.

Trận chung kết giữa 2 đội PA03 và Trường cao đẳng Công thương Việt Nam.

Đội PA03 giành chiến thắng trong trận chung kết trước đội Trường cao đẳng Công thương sau loạt sút Penalty cân não.

Đội PA03 đoạt chức vô địch giải bóng đá tứ hùng "Mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025".

Các đội chụp hinh lưu niệm sau giải đấu thành công.

Giải tứ hùng lần này là một trong hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thiết thực trong công tác văn hóa, văn nghệ và thể dục, thể thao trong tập thể Phòng PA03; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ ý nghĩa về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của ngành Công an. Bên cạnh đó, giải bóng đá lần này nhằm nâng cao lòng tự hào dân tộc, yêu ngành, mến nghề, tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong công tác chuyên môn, đồng thời thắt chặt tinh thần đoàn kết, học hỏi kinh nghiệm, phối hợp trong công tác giữa các đơn vị, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025.