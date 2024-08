TP HCM: Tước giấy phép lái xe 1 tài xế xe buýt từ clip trên mạng xã hội

Vừa qua, Giám đốc Công an TP HCM Trung tướng Lê Hồng Nam, đã phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện và cung cấp thông tin, hình ảnh về vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ông kêu gọi cán bộ, đảng viên và người dân chấp hành luật giao thông, đồng thời tích cực báo cáo vi phạm thông qua các kênh như trực tiếp đến trụ sở cơ quan công an, hộp thư điện tử, cổng thông tin điện tử, đường dây nóng hoặc gửi thư bưu chính.

Công an TP HCM cam kết bảo mật thông tin người cung cấp và mong muốn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ toàn thể người dân.