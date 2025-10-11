Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật về công khai thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và dự án đưa vào giao dịch.

Đáng chú ý, văn bản của Sở Xây dựng nhấn mạnh doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ đầu tư dự án không được ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc quyền sử dụng đất trong dự án. Mọi hoạt động giao dịch phải do chủ đầu tư thực hiện trực tiếp để đảm bảo pháp lý và quyền lợi cho người mua.

Theo quy định, chủ đầu tư chỉ được phép bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi đã có văn bản thông báo của cơ quan quản lý nhà nước về việc dự án đủ điều kiện mở bán. Nếu chưa có thông báo này, việc rao bán, đặt cọc hoặc huy động vốn dưới mọi hình thức đều bị xem là vi phạm pháp luật.

Hoạt động kinh doanh bất động sản được TPHCM chấn chỉnh trở lại

Tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, cho rằng động thái siết chặt của TP HCM là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều bất cập.

"Thực ra Luật Kinh doanh bất động sản đã quy định rõ, nhưng việc TP HCM đưa hoạt động kinh doanh này vào khuôn khổ là tín hiệu tốt. Theo tôi, việc cấm chủ đầu tư bán sản phẩm thông qua ủy quyền môi giới lẽ ra nên làm từ 10 năm trước, để tránh những hệ lụy tiêu cực như bán nhà, đất khi chưa đủ điều kiện hoặc huy động vốn trái phép" - ông Thuận nói.

Ông cũng phân tích thêm hiện nay môi giới bất động sản được xem là bên thứ ba, thay mặt chủ đầu tư nhận tiền giữ chỗ, đặt cọc hoặc có "thiện chí" với khách hàng. Những hành vi này, nếu chưa đủ điều kiện pháp lý, có thể bị xem là chuyển nhượng dự án trái phép hoặc huy động vốn trái quy định. Theo quy định, các hành vi này có thể bị xử phạt từ 200 đến 300 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động từ 6 đến 12 tháng, tạo tính răn đe mạnh mẽ đối với những chủ đầu tư vi phạm.

Thực tế, theo khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động, phần lớn chủ đầu tư hiện nay vẫn ủy quyền cho sàn môi giới nhận đặt cọc, giữ chỗ nhằm "giữ chân" khách hàng trước khi có giá chính thức. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng đã được rao bán rầm rộ, thậm chí chạy quảng cáo trên mạng xã hội và tổ chức sự kiện tiếp thị quy mô lớn.

Theo yêu cầu của Sở Xây dựng, các doanh nghiệp phải công khai đầy đủ, chính xác tình hình giao dịch bất động sản của dự án ngay sau khi phát sinh giao dịch. Trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định, sẽ bị xử phạt theo Điều 58 của Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, quản lý phát triển nhà và công sở. Sở Xây dựng cũng yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo dữ liệu điện tử khi Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia do Bộ Xây dựng quản lý được hoàn thiện và vận hành trong thời gian tới. Hệ thống này nhằm tăng cường tính minh bạch, quản lý chặt chẽ nguồn cung – cầu, hạn chế tình trạng thổi giá và đầu cơ bất động sản trên thị trường.



