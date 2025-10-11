HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

TP HCM “tuýt còi” doanh nghiệp bất động sản ủy quyền bán nhà trái quy định: Hết cửa nhận cọc giữ chỗ

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Phần lớn chủ đầu tư hiện nay vẫn ủy quyền cho sàn môi giới nhận đặt cọc, giữ chỗ nhằm "giữ chân" khách hàng trước khi có giá chính thức

Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật về công khai thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và dự án đưa vào giao dịch.

Đáng chú ý, văn bản của Sở Xây dựng nhấn mạnh doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ đầu tư dự án không được ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc quyền sử dụng đất trong dự án. Mọi hoạt động giao dịch phải do chủ đầu tư thực hiện trực tiếp để đảm bảo pháp lý và quyền lợi cho người mua.

Theo quy định, chủ đầu tư chỉ được phép bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi đã có văn bản thông báo của cơ quan quản lý nhà nước về việc dự án đủ điều kiện mở bán. Nếu chưa có thông báo này, việc rao bán, đặt cọc hoặc huy động vốn dưới mọi hình thức đều bị xem là vi phạm pháp luật.

TP HCM chấn chỉnh doanh nghiệp bất động sản ủy quyền bán nhà trái quy định - Ảnh 1.

Hoạt động kinh doanh bất động sản được TPHCM chấn chỉnh trở lại

Tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, cho rằng động thái siết chặt của TP HCM là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều bất cập. 

ĐỌC THÊM

"Thực ra Luật Kinh doanh bất động sản đã quy định rõ, nhưng việc TP HCM đưa hoạt động kinh doanh này vào khuôn khổ là tín hiệu tốt. Theo tôi, việc cấm chủ đầu tư bán sản phẩm thông qua ủy quyền môi giới lẽ ra nên làm từ 10 năm trước, để tránh những hệ lụy tiêu cực như bán nhà, đất khi chưa đủ điều kiện hoặc huy động vốn trái phép" - ông Thuận nói.

Ông cũng phân tích thêm hiện nay môi giới bất động sản được xem là bên thứ ba, thay mặt chủ đầu tư nhận tiền giữ chỗ, đặt cọc hoặc có "thiện chí" với khách hàng. Những hành vi này, nếu chưa đủ điều kiện pháp lý, có thể bị xem là chuyển nhượng dự án trái phép hoặc huy động vốn trái quy định. Theo quy định, các hành vi này có thể bị xử phạt từ 200 đến 300 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động từ 6 đến 12 tháng, tạo tính răn đe mạnh mẽ đối với những chủ đầu tư vi phạm.

Thực tế, theo khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động, phần lớn chủ đầu tư hiện nay vẫn ủy quyền cho sàn môi giới nhận đặt cọc, giữ chỗ nhằm "giữ chân" khách hàng trước khi có giá chính thức. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng đã được rao bán rầm rộ, thậm chí chạy quảng cáo trên mạng xã hội và tổ chức sự kiện tiếp thị quy mô lớn.

Theo yêu cầu của Sở Xây dựng, các doanh nghiệp phải công khai đầy đủ, chính xác tình hình giao dịch bất động sản của dự án ngay sau khi phát sinh giao dịch. Trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định, sẽ bị xử phạt theo Điều 58 của Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, quản lý phát triển nhà và công sở.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo dữ liệu điện tử khi Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia do Bộ Xây dựng quản lý được hoàn thiện và vận hành trong thời gian tới. Hệ thống này nhằm tăng cường tính minh bạch, quản lý chặt chẽ nguồn cung – cầu, hạn chế tình trạng thổi giá và đầu cơ bất động sản trên thị trường.


Tin liên quan

Tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản

Tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản

(NLĐO) - Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn thiện dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) theo nguyên tắc nhà nước sẽ không can thiệp nếu thị trường vận hành tốt; tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản

Ngân hàng bắt đầu mạnh tay siết vốn đầu tư, kinh doanh bất động sản

(NLĐO) – Một số ngân hàng thương mại bắt đầu kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2022 bằng cách tạm ngừng cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, bao gồm cả cho cá nhân vay mua nhà để ở.

bất động sản vi phạm quy định hoạt động kinh doanh kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng thị trường bđs
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo