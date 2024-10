TP HCM ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ

Tháng 9-2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) của TP HCM ước tính tăng 3,4% so với tháng trước và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, IIP toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 6,9% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất là quý II/2024. Báo cáo của UBND TP HCM cho thấy sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục phục hồi và duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Tín hiệu khởi sắc

Trong 9 tháng đầu năm 2024, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở TP HCM tăng 6,7%. Chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm tính chung 9 tháng đầu năm 2024 tăng 4,7% so với cùng kỳ.

Theo ông Nguyễn Khắc Hoàng, Cục trưởng Cục Thống kê TP HCM, điều tra xu hướng sản xuất - kinh doanh tại các doanh nghiệp (DN) ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy quý III/2024 đã có tín hiệu khởi sắc so với quý II. Có 59,7% DN đánh giá tình hình sản xuất - kinh doanh tốt lên; 25,2% giữ ổn định và 15,1% khó khăn hơn. Dự báo quý IV/2024, số DN đánh giá tình hình sản xuất - kinh doanh tốt hơn sẽ tăng lên mức 62,3%; 24,7% giữ ổn định và 13% khó khăn hơn.

Cùng với đà phục hồi của các ngành công nghiệp, lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (CNHT) ở TP HCM cũng có nhiều tín hiệu tích cực. Hầu hết DN CNHT các ngành công nghiệp trọng yếu của TP HCM, gồm cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, hóa dược - cao su nhựa, chế biến lương thực - thực phẩm, đã có đơn hàng đến hết quý IV/2024, một số có đơn hàng đến quý I/2025.

Để nắm bắt cơ hội sức mua hồi phục ở các thị trường xuất khẩu và cải thiện hơn nữa khả năng cạnh tranh ở thị trường trong nước, nhiều DN đã mạnh dạn đầu tư sâu vào chuyển đổi công nghệ, số hóa sản xuất - kinh doanh. Nhiều DN cũng tận dụng các kênh kết nối ngân hàng - DN, chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất của TP HCM để tìm kiếm nguồn vốn rẻ cho các dự án.

Một chương trình kết nối B2B giữa nhà sản xuất công nghiệp hỗ trợ với nhà mua hàng trong và ngoài nước, diễn ra tại TP HCM trong tháng 8-2024

Nhiều chương trình hỗ trợ

Từ nhiều năm nay, CNHT là lĩnh vực được TP HCM ưu tiên hỗ trợ để giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thúc đẩy sự phát triển của các DN nhỏ và vừa trong nước.

Sở Công Thương TP HCM cho biết theo kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển CNHT trên địa bàn giai đoạn 2024 - 2025, DN CNHT sẽ được chính quyền thành phố ưu tiên hỗ trợ đầu tư phát triển, mở rộng thị trường; kết nối cung - cầu sản phẩm, hỗ trợ lãi suất đầu tư...

TP HCM tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ DN để đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu; tư vấn, hỗ trợ DN nghiên cứu phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý chất lượng, năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế; xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển CNHT cho sản phẩm công nghệ cao. Bên cạnh đó, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết nhu cầu về mặt bằng sản xuất cho DN CNHT…

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nhìn nhận ngành CNHT dù đã có bước tiến tích cực trong những năm gần đây nhưng tỉ lệ nội địa hóa vẫn chưa như kỳ vọng. Trong khi đó, các tập đoàn đa quốc gia luôn có nhu cầu gia tăng nguồn cung ứng nội địa, đặc biệt là trong các lĩnh vực đòi hỏi trình độ công nghệ cao như hàng không, điện tử và ô tô.

"Những năm gần đây, TP HCM đã tạo điều kiện cho DN sản xuất công nghiệp, CNHT liên kết cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia. Mới đây, TP HCM đã tổ chức "Hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp CNHT" nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động kết nối giữa DN sản xuất CNHT Việt Nam với DN FDI, DN sản xuất công nghiệp đầu cuối" - ông Võ Văn Hoan thông tin.

Tháng 9-2024, UBND TP HCM đã ban hành quyết định phê duyệt "Chiến lược phát triển ngành cơ khí - tự động hóa TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Trong đó, đề ra nhiều mục tiêu về đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ lao động, chất lượng hạ tầng... để DN ngành này đáp ứng yêu cầu theo kịp xu hướng thế giới, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.