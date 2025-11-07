Chị K.V. (ở TP HCM) đến Bệnh viện Da Liễu (TP HCM) khám bệnh trong tình trạng vùng cổ xuất hiện vết thương sưng đỏ, đau rát. Chị cho biết trước đó vết thương chỉ là một chấm đỏ nhỏ nên tự bôi thuốc tại nhà. Tuy nhiên, chẳng những vết thương không thuyên giảm mà ngày càng lan rộng nghiêm trọng.

Còn anh A.T. thấy vùng miệng có vết sưng đỏ nên nghĩ đây chỉ là bệnh ngoài da chứ không phải do kiến ba khoang gây ra. "Xung quanh nhà cây cối rậm rạp, có thể kiến ba khoang từ bên ngoài vào nhà, lẫn trong chăn màn và cắn tôi khi ngủ nên bị dính phải dịch độc"-anh T. nhớ lại.

Kiến ba khoang cắn gây phồng rộp, bỏng rát

Tại Bệnh viện Da liễu hiện mỗi ngày tiếp nhận điều trị cho khoảng 60-80 bệnh nhân viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang. Trong đó, nhiều bệnh nhân đến trễ khi vết thương đã lan rộng, loét nặng và bắt đầu nhiễm trùng.

BSCKII Đoàn Văn Lợi Em, Trưởng Khoa Khám bệnh-Bệnh viện Da liễu, cho biết khi da tiếp xúc với độc chất của kiến ba khoang, trong vài giờ đầu, người bệnh thường cảm thấy bỏng rát, châm chích, sau đó vùng da bị dính độc tố sẽ đỏ lên, sưng nề, nổi mụn nước hoặc bóng nước, thậm chí phồng rộp như bị bỏng nhẹ.

Đặc trưng của viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang là tổn thương có dạng đường dài hoặc vệt dài. Chính vì hình dạng này, bệnh rất dễ bị nhầm với zona thần kinh (giời leo) hoặc các dạng viêm da tiếp xúc khác.

Một lỗi phổ biến khác thường gặp là người bệnh khi bị kiến ba khoang tấn công sẽ tự điều trị bằng các mẹo, bài thuốc dân gian như bôi kem đánh răng, dầu gió, thuốc mỡ không rõ nguồn gốc hoặc đắp tỏi…

"Tuy nhiên, những cách này không giúp trung hòa độc tố mà còn làm da bị kích ứng, bỏng rát nhiều hơn, loét da. Dịch độc của kiến ba khoang không nguy hiểm đến tính mạng nhưng điều trị không đúng cách có thể khiến tổn thương lan rộng, viêm nặng hơn hoặc chậm lành, thậm chí nhiễm trùng, để lại sẹo"- BS Lợi Em cảnh báo.

Tuyệt đối không bắt hay chà xát kiến ba khoang Kiến ba khoang thường bị thu hút bởi ánh sáng đèn, đặc biệt là đèn neon và đèn LED. Vào mùa mưa, người dân nên hạn chế ngồi làm việc trực tiếp dưới bóng đèn, nhất là gần cửa sổ hoặc ban công để tránh bị côn trùng này bay bám vào người. Khi làm việc ngoài đồng ruộng, nhất là mùa gặt, cần mặc quần áo dài tay, đội nón, mang khẩu trang và găng tay để giảm nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với kiến ba khoang. Trong khu dân cư, chung cư, ký túc xá, có thể phòng tránh kiến ba khoang bằng cách lắp lưới chắn côn trùng ở cửa sổ, cửa ra vào và luôn đóng cửa sau khi sử dụng. Nên phát quang bụi rậm, cỏ dại, dọn dẹp rác hữu cơ quanh nhà – nơi kiến thường trú ngụ. Buổi tối nên tắt bớt các bóng đèn không cần thiết, nhất là đèn gần cửa sổ, hành lang; đồng thời giữ nhà cửa sạch sẽ, quét dọn nền nhà và mắc màn khi ngủ để ngăn côn trùng tiếp xúc với da. Khi thấy kiến ba khoang bò trên người, tuyệt đối không đập, bắt hay chà xát vì sẽ làm vỡ cơ thể kiến khiến độc tố tiết ra gây bỏng da. Cách xử lý an toàn là dùng giấy hoặc vật mềm nhẹ nhàng hất kiến ra hoặc thổi cho bay đi. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bỏng rát, phồng rộp, nổi mụn nước hoặc loét da, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được thăm khám và điều trị đúng cách. Việc tự xử lý tại nhà có thể khiến tổn thương nặng hơn, gây nhiễm trùng và để lại sẹo sau khi lành.



