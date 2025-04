TP HCM xây dựng siêu đô thị xanh

Nhiệm vụ cốt yếu

Từ năm 2023, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP HCM (nay là Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội), cho biết thành phố đang tái cơ cấu kinh tế, trong đó xác định kinh tế xanh là động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững giai đoạn tới.

Lãnh đạo TP HCM khẳng định thành phố rất quyết tâm, qua việc nghiên cứu đề ra khung chiến lược phát triển xanh và cam kết bố trí đầy đủ nguồn lực để hướng tới "net zero" - phát thải ròng bằng 0 - vào năm 2050. Một trong những kế hoạch của thành phố trong lộ trình hướng đến kinh tế xanh, bền vững là thí điểm xây dựng Cần Giờ trở thành địa phương xanh. Theo đó, Cần Giờ được kỳ vọng sẽ là địa phương tiên phong thực hiện mục tiêu "net zero" vào năm 2035, trước 15 năm so với cam kết của Việt Nam với quốc tế.

Mục tiêu của TP HCM tiếp tục được thể hiện mạnh mẽ trong Diễn đàn Kinh tế TP HCM năm 2024 mang chủ đề "Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững TP HCM". Tại diễn đàn, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khẳng định TP HCM chọn chuyển đổi xanh là nhiệm vụ trọng tâm, chuyển đổi công nghiệp là động lực, chuyển đổi số là đột phá và hợp tác phát triển là nhiệm vụ quan trọng, tất yếu.

Đây là hệ thống giải pháp để TP HCM hoàn thành nhiệm vụ đến năm 2030 trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2045 là thành phố có nền công nghiệp phát triển ngang tầm các nền kinh tế trong khu vực và vươn tầm châu lục mà Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị đã đề ra.