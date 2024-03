TP HCM xây khu công nghiệp y - dược đầu tiên cả nước

Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt thuốc do gián đoạn nguồn cung ứng thuốc thành phẩm và nguyên liệu sản xuất thuốc do hệ quả của đại dịch COVID-19 cùng những bất ổn chính trị do xung đột giữa một số nước trên thế giới. Đảm bảo an ninh dược phẩm trở thành vấn đề ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực y tế, tập trung nhiều hơn vào hoạt động quản lý chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực sản xuất dược phẩm trong nước. Do đó, ngày 9-10-2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1165/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Chiến lược nêu rõ ưu tiên phát triển công nghiệp dược, sản xuất nguyên liệu làm thuốc trong nước và thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp dược; chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài trong sản xuất thuốc phát minh còn bản quyền; thuốc chuyên khoa đặc trị; thuốc generic có dạng bào chế công nghệ cao; vắc-xin; sinh phẩm tham chiếu; sinh phẩm tương tự.

Theo Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 được phê duyệt tại Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 17-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chương trình 376), danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư gồm 1 dự án khu công nghiệp tại miền Bắc và 1 dự án khu công nghiệp tại miền Nam hoặc miền Trung với mục tiêu xây dựng mới cơ sở hạ tầng khu công nghiệp thu hút các nhà đầu tư FIE chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc phát minh, thuốc generic có dạng bào chế công nghệ cao, vắc-xin, sinh phẩm y tế, thuốc sinh học giá trị kinh tế cao.