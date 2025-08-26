TP HCM: Xây mới, sửa chữa hơn 1.600 căn nhà cho người nghèo

UBND TP HCM vừa báo cáo tổng kết thực hiện phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên địa bàn năm 2025.

TP HCM đã tổ chức hỗ trợ, vận động kinh phí để xây mới, sửa chữa hơn 1.600 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn trong năm 2025.

Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan và các địa phương thực hiện triển khai việc rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình khó khăn có nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ.

Qua rà soát, thành phố có 733 hộ có nhu cầu sửa chữa, nâng cấp đưa vào chương trình hỗ trợ. Nhà ở có kết cấu tạm bợ, vật liệu xây dựng là các vật liệu dễ bị hư hỏng như tranh, tre, nứa, gỗ tạm... có niên hạn sử dụng dưới 5 năm hoặc không đảm bảo "3 cứng" (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng).

Nhà ở có dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng, tường nứt, mái dột, sàn nhà lún, mục nát, có nguy cơ sụp đổ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Nhà ở không đảm bảo các điều kiện vệ sinh cơ bản, không có hoặc thiếu các tiện ích thiết yếu như điện, nước sạch, hệ thống vệ sinh và thoát nước.

Kết quả, thành phố đã hoàn thành vượt tiến độ xây dựng, sửa chữa 733/733 căn nhà, với kinh phí gần 50 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí từ Quỹ "Vì người nghèo" của Ủy ban MTT TP HCM là gần 44 tỉ đồng, kinh phí từ nguồn vận động là gần 6 tỉ đồng. Cụ thể, TP HCM cũ 330 căn, tỉnh Bình Dương 403 căn, riêng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không còn hộ nghèo, cận nghèo đang ở nhà tạm, dột nát.

Ngoài ra, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hệ thống mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tích cực huy động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 899 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí gần 45 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, TP HCM đã hỗ trợ từ nguồn kinh phí ngân sách thành phố cho các địa phương 421 tỉ đồng để xóa nhà tạm, nhà dột cho hộ nghèo, cận nghèo.