TP HCM: Xét xử đường dây trộn "bột OK", "đông trùng” cùng hương liệu

Ngày 5-6, TAND TP HCM mở phiên sơ thẩm xét xử 9 bị cáo trong đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với tang vật hơn 88 kg ma túy các loại, nguỵ trang dưới tên gọi "bột OK", "đông trùng", "nước vui" và các bao bì nhãn hiệu hấp dẫn giới trẻ.



Các bị cáo hầu tòa gồm Nguyễn Thị Hoài (33 tuổi), Đào Hoàng Nam (37 tuổi), Mạc Đức Vinh (36 tuổi), Nguyễn Hưng Long (37 tuổi), Thạch Hoàng Minh (44 tuổi), Võ Thị Quỳnh Trang (28 tuổi), Huỳnh Văn Tân (34 tuổi), Lê Quang Hiền (27 tuổi) và Nguyễn Xuân Trang (20 tuổi). Họ bị truy tố về các tội Mua bán trái phép chất ma tuý; Tổ chức, sử dụng trái phép chất ma tuý; Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Hơn 88 kg ma tuý bị thu giữ

Nội dung vụ án thể hiện hơn 8 giờ ngày 5-6-2023, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an phối hợp Công an TP HCM phát hiện hai đối tượng khả nghi tại đầu hẻm 200 đường Cống Quỳnh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Khi chuẩn bị rời đi, cả hai bị yêu cầu kiểm tra. Người nữ là Võ Thị Quỳnh Trang, người nam là Thạch Hoàng Minh. Trang thừa nhận trong hai vali mang theo có chứa ma túy, thường gọi là "nước vui".

Tổ công tác đã thu giữ toàn bộ tang vật gồm 1 túi vải xanh, 1 thùng carton, 2 vali. Qua kiểm tra tại trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão, phát hiện 8.645 gói ma túy được ngụy trang bằng các bao bì có nhãn hiệu như CHALI, CRISPY FRUIT, Deadpool, COFFEE, FOR YOU...

Các bị cáo tại toà

Ngay trong ngày 5-6-2023, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm khác. Tổng khối lượng ma túy trong vụ án lên đến hơn 88 kg, chủ yếu là các loại kích thích tổng hợp nguy hiểm.

Đáng chú ý, hầu hết ma túy bị phát hiện được đóng gói trong bao bì bắt mắt, có nhãn mác giống kẹo, nước uống, thực phẩm... hướng đến giới trẻ. Những gói bột màu vàng, túi nilon mini, vỏ hộp in hình hoạt hình hay dòng chữ bắt mắt như "OK", "Deadpool", "CHALI"… có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với hàng hóa tiêu dùng thông thường.

Từ DJ đến "trợ lý" của trùm ma tuý



Cơ quan chức năng cho rằng đây là thủ đoạn tinh vi, có tổ chức chặt chẽ, chia vai trò rõ ràng từ người điều hành, thuê kho, chế biến, đóng gói đến phân phối.

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định trong vụ án này, Nguyễn Thị Hoài là chủ mưu, cầm đầu nên phải chịu trách nhiệm chính.

Năm 2020, Hoài sang Campuchia làm nghề DJ và bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Zin. Từ đây, Hoài dần tham gia hoạt động buôn bán ma túy, ban đầu với vai trò ghi chép sổ sách và nhận mức lương 50 triệu đồng mỗi tháng. Mặc dù biết rõ Zin sản xuất ma túy dạng "nước vui", Hoài vẫn tiếp tục tham gia và gia nhập một nhóm kín trên Telegram gồm 5 thành viên, thường xuyên trao đổi công việc liên quan.

Đầu năm 2023, khi trở về Việt Nam chữa bệnh, Hoài tiếp tục thực hiện kế hoạch của Zin, tổ chức đóng gói ma túy "nước vui" tại TP HCM.

Zin hướng dẫn Hoài công thức đóng gói, theo đó mỗi gói ma túy "nước vui" thành phẩm phải chứa ít nhất 0,8 gam bột ma túy (hỗn hợp Methamphetamine, MDMA và Nimetazepam) được gọi là "bột OK", "đông trùng".

Bị cáo được xác định cầm đầu đường dây sản xuất "nước vui" từ "bột OK", "đông trùng"

Theo quy ước của các bị cáo, "đông trùng" và "bột OK" đều là những hỗn hợp chứa các loại ma túy tổng hợp nhưng khác nhau về thành phần và cách sử dụng.

Riêng loại "nước vui" được làm từ nguyên liệu bột "đông trùng", đóng gói trong vỏ rỗng màu xanh dương có in chữ "yao yao" hoặc "Mercedes", mỗi gói chứa 1,33 gam bột ma túy hỗn hợp Methamphetamine, MDMA, Nimetazepam rồi được hàn kín lại.

Công thức đóng gói ma túy "nước vui" được Hoài truyền đạt lại cho Đào Hoàng Nam, Mạc Đức Vinh và Nguyễn Hưng Long để thực hiện.