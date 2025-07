Ngày 16-7, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Dương Tấn Hậu (47 tuổi) về tội "Giết người".



Theo hồ sơ, nhà của Hậu nằm trên đường Nguyễn Xiển, khu phố Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức cũ), TP HCM. Vách tường bên trái nhà giáp với con đường nội bộ do bà C. (SN 1958) tự mở từ năm 2000 để đi vào các thửa đất của gia đình.

Năm 2017, Hậu xin phép bà C. được mở cửa và sử dụng lối đi này cho xe bán tải nhỏ ra vào phía sau nhà. Đến tháng 3-2018, bà C. không cho Hậu sử dụng đường nữa.

Bị cáo Hậu tại toà

Sáng 15-4-2018, ba người con trai của bà C. dựng hàng rào gỗ và lưới B40 để rào chắn lối đi thì Hậu điều khiển xe bán tải lùi ra với tốc độ cao, làm đổ hàng rào dài 11m, khiến nhà vệ sinh của người hàng xóm bị sập.

Cha và vợ của Hậu chạy đến khuyên can nhưng Hậu không dừng lại. Khi thấy bà C. đang dắt xe đạp đi sát mép đường nội bộ thì Hậu tiếp tục điều khiển xe lao ra đường Nguyễn Xiển, phần đầu xe bên trái va vào người bà C., khiến nạn nhân ngã xuống và bị bánh sau xe cán qua chân trái. Bà C. được người thân đưa đi cấp cứu với tỉ lệ thương tật là 67%.

Tại phiên sơ thẩm lần 1, TAND TP Thủ Đức tuyên phạt Hậu 7 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Hậu kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

TAND TP HCM xét xử phúc thẩm cho rằng bản án chưa phản ánh đúng bản chất vụ việc, do đó đã tuyên hủy toàn bộ bản án để điều tra lại.

Sau khi điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố Hậu từ tội "Cố ý gây thương tích" sang "Giết người".

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tòa ghi nhận gia đình bị cáo đã bồi thường cho bị hại số tiền 406 triệu đồng và bà C. cũng đã có đơn bãi nại.

Tuy vậy, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng và sức khỏe người khác. Xét bị cáo đang mắc bệnh nan y, tòa đã cân nhắc các tình tiết trước khi quyết định tuyên phạt Hậu 12 năm tù về tội "Giết người"