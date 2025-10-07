TP HCM: Xôn xao những tin nhắn vận động phụ huynh học sinh "đóng góp"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TP HCM: Xôn xao những tin nhắn vận động phụ huynh học sinh "đóng góp"

Đặng Trinh

(NLĐO) - Nhiều phụ huynh học sinh tại một trường tiểu học ở TP HCM được kêu gọi đóng góp tiền để sơn tường, ốp sàn lớp học; mua sắm tủ bán trú, tủ giáo viên...

Phản ánh với PV Người Lao Động, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Chi Lăng (phường Tân Thông Hội, TP HCM) cho biết ở nhiều lớp học, không chỉ ban đại diện phụ huynh vận động đóng góp vô lý mà cả giáo viên chủ nhiệm cũng thực hiện thu chi không theo quy định.

Từ dán tường đến sơn tường, ốp sàn...

Theo một số phụ huynh học sinh lớp 5/6 Trường Tiểu học Chi Lăng, hôm 1-9, họ nhận được thông báo của ban đại diện phụ huynh cho biết cô chủ nhiệm thông tin các phòng học khối lớp 5 sẽ sơn lại để đồng bộ, sạch sẽ, không dán tường như lúc đầu. Chi phí dán tường dự kiến 2-3 triệu đồng, trong khi chi phí sơn tường khoảng 5 triệu đồng nên các lớp đề xuất sơn hết.

Với chi phí đó, nhiều phụ huynh đã đóng góp trung bình mỗi người 200.000 đồng để sơn tường. Tuy nhiên, theo một phụ huynh, họ nghĩ vậy đã xong nhưng ngay sau đó, ban đại diện lớp lại cho biết: "Lúc đầu thống nhất chỉ sơn lthôi nhưng nhà trường đề xuất các lớp nên ốp tường và sàn luôn để tạo mỹ quan, sạch đẹp, đồng bộ giữa các khối".

Xôn xao tin nhắn giáo viên "Phụ huynh không đóng góp thì được xếp vào lớp cơ bản" - Ảnh 1.

Tin nhắn trong nhóm lớp 5/6 về việc vận động phụ huynh

Các phụ huynh thông tin với chi phí sơn tường như thỏa thuận ban đầu, họ đã đóng góp hơn 9,5 triệu đồng, song với yêu cầu mới là ốp tường và sàn thì cần thêm hơn 7 triệu đồng. Thành viên ban đại diện phụ huynh lớp nhắn trong nhóm: "Lớp chúng ta có 45 bạn. Mỗi phụ huynh chúng ta cùng nhau chung tay đóng góp thêm mỗi người khoảng 200.000 đồng thì sẽ đủ kinh phí thực hiện công trình này để cô và trò có phòng học sạch sẽ như các lớp khác".

Điều đáng nói là dù nhiều phụ huynh có ý kiến phản đối việc đóng thêm tiền nhưng các ban đại diện tiếp tục nhắn số tài khoản để nhận đóng góp. "Các con chỉ học hết năm nay là ra trường nhưng ban đại diện bày vẽ quá nhiều thứ, trong đó có những thứ không thật sự cần thiết với học sinh" - một phụ huynh than phiền.

Phụ huynh không tham gia, con "được ưu tiên xếp vào lớp có cơ sở vật chất cơ bản"

Không chỉ lớp 5/6, một số phụ huynh học sinh lớp 1/5 cũng phản ánh về những khoản chi vô lý ở lớp này. Thậm chí, giáo viên chủ nhiệm còn có những lời nhắn "khó hiểu".

Theo phản ánh, vào đầu năm học, một vài phụ huynh lớp 1/5 đứng ra vận động đóng góp mua sắm tủ giáo viên, tủ bán trú; mua máy in; sơn cửa lớp, ốp sàn, ốp tường...

Phụ huynh cho biết một số người đã đóng góp với các mức khác nhau vào số tài khoản của giáo viên chủ nhiệm. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm đã gửi các hóa đơn thanh toán vào nhóm lớp. Các hóa đơn thể hiện đã thanh toán những khoản tiền mua tủ, tiền cọc tủ bán trú, tiền sơn cửa, tiền ốp sàn, ốp tường, tiền máy in...

Xôn xao tin nhắn giáo viên "Phụ huynh không đóng góp thì được xếp vào lớp cơ bản" - Ảnh 2.

Tin nhắn gây xôn xao của giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/5 còn nhắn thêm: "Danh sách phụ huynh và chi phí hết bao nhiêu thì cô sẽ gửi phụ huynh sau...". 

Theo nhiều phụ huynh lớp 1/5, việc giáo viên chủ nhiệm công khai tài khoản để nhận đóng góp của phụ huynh, dù thực hiện các công trình trang trí của lớp, cũng chưa đúng quy định. 

Chưa kể, một số phụ huynh còn nhận được tin nhắn của giáo viên: "Mình trang trí lớp cho bé là bé sẽ học cả 5 năm. Phụ huynh tham gia đóng góp thì bé sẽ được học ở lớp như vậy cả 5 năm. Nếu bé lên lớp, có đổi lớp thì sẽ được xếp vào lớp có cơ sở vật chất như vậy luôn. Phụ huynh không tham gia thì bé sẽ được ưu tiên xếp vào lớp có cơ sở vật chất cơ bản của trường học công lập".

PV Báo Người Lao Động đang liên hệ với Ban Giám hiệu nhà trường để làm rõ những việc nêu trên.

Tin liên quan

Quỹ phụ huynh 310 triệu đồng: Trường Tiểu học Hồng Hà đã trả lại tiền

Quỹ phụ huynh 310 triệu đồng: Trường Tiểu học Hồng Hà đã trả lại tiền

(NLĐO) - Lãnh đạo Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh, TP HCM) từ chối cho biết nguồn tiền từ đâu để trả lại cho phụ huynh lớp 1/2 khi quỹ đã vận động trước đó đã chi cho nhà thầu sửa chữa phòng học

Quỹ phụ huynh 310 triệu đồng: Các khoản thu chi đều sai quy định, phê bình giáo viên chủ nhiệm

(NLĐO)- Sáng 28-9, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh (TP HCM) đã có văn bản trả lời báo chí về sự việc "Quỹ phụ huynh 310 triệu đồng, giáo viên nói đừng ý kiến" xảy ra tại Trường Tiểu học Hồng Hà

Dự toán thu - chi quỹ phụ huynh 310 triệu đồng, giáo viên nói "đừng ý kiến"

(NLĐO) - Bản dự toán thu - chi quỹ phụ huynh lớp 1/2 Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh, TP HCM) khiến nhiều phụ huynh "sốc" khi có những khoản chi vô lý như tiền hỗ trợ cho giáo viên; nhờ thêm người bưng bê, dọn dẹp

cơ sở vật chất trường tiểu học giáo viên chủ nhiệm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo