TP HCM: Xử lý nghiêm các trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự

Ngày 29-8, UBND TP HCM tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa hết sức đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hằng năm, TP HCM đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng chính trị và sức khỏe của thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Qua đó, góp phần quan trọng trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị Hội đồng nghĩa vụ Quân sự TP HCM cần nhanh chóng ổn định về tổ chức và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên, bảo đảm hội đồng đi vào hoạt động một cách nề nếp và hiệu quả.

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP HCM phát huy vai trò tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản pháp luật có liên quan đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ để mỗi người dân, mỗi gia đình và bản thân thành viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển quân và bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng từ khâu đăng ký, quản lý nguồn, sơ tuyển, khám sức khỏe đến khâu xét duyệt và phát lệnh gọi nhập ngũ. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và trốn tránh trách nhiệm nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP HCM theo chức năng, nhiệm vụ của mình cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng hiệu quả. Cơ quan Quân sự làm tốt vai trò là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với ngành công an, y tế, giáo dục, tư pháp và các ban, ngành, đoàn thể khác để thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân.

Quan tâm, chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện thuận lợi về việc làm, về học nghề cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Kịp thời động viên và thăm hỏi các gia đình có con em đang tại ngũ để các chiến sĩ yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Được tin tưởng Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.