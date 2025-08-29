TP HCM: Xử lý nghiêm các trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TP HCM: Xử lý nghiêm các trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển quân, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng.

Ngày 29-8, UBND TP HCM tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa hết sức đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hằng năm, TP HCM đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng chính trị và sức khỏe của thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Qua đó, góp phần quan trọng trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

TP HCM: Xử lý nghiêm các trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị Hội đồng nghĩa vụ Quân sự TP HCM cần nhanh chóng ổn định về tổ chức và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên, bảo đảm hội đồng đi vào hoạt động một cách nề nếp và hiệu quả.

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP HCM phát huy vai trò tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản pháp luật có liên quan đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ để mỗi người dân, mỗi gia đình và bản thân thành viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển quân và bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng từ khâu đăng ký, quản lý nguồn, sơ tuyển, khám sức khỏe đến khâu xét duyệt và phát lệnh gọi nhập ngũ. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và trốn tránh trách nhiệm nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

TP HCM: Xử lý nghiêm các trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự- Ảnh 3.

Quang cảnh hội nghị

Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP HCM theo chức năng, nhiệm vụ của mình cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng hiệu quả. Cơ quan Quân sự làm tốt vai trò là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với ngành công an, y tế, giáo dục, tư pháp và các ban, ngành, đoàn thể khác để thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân.

Quan tâm, chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện thuận lợi về việc làm, về học nghề cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Kịp thời động viên và thăm hỏi các gia đình có con em đang tại ngũ để các chiến sĩ yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Được tin tưởng Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Thanh niên TP HCM hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự

Thanh niên TP HCM hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự

(NLĐO) - Sau lễ giao nhận quân, hàng ngàn thanh niên của TP HCM hăng hái tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Lãnh đạo TP HCM cùng đông đảo người thân, bạn bè đã đến động viên và tiễn các tân bình lên đường nhập ngũ

TP HCM hoàn thành 100% chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự và công an năm 2022

(NLĐO)– Năm nay có 3.800 công dân của TP HCM tham gia nghĩa vụ quân sự và 959 công dân tham gia nghĩa vụ công an. TP HCM đã hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Bộ Quốc phòng nêu bất cập trong Luật nghĩa vụ quân sự, đề xuất sửa đổi

(NLĐO) - Qua 6 năm thi hành, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập

TP HCM nghĩa vụ Quân sự Nguyễn Văn Được
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo