Pháp luật

TP HCM: Xử lý người tên Mai do tạt sơn nhà một phụ nữ không quen biết

Đông Hoa

(NLĐO) - Một người phụ nữ đến Công an phường Chợ Quán trình báo nhà bị tạt sơn dù không xảy ra mâu thuẫn với ai.

Ngày 26-10, Công an phường Chợ Quán (TP HCM) cho biết vừa xử lý một vụ tạt sơn trên địa bàn.

TP HCM: Xử lý người tên Mai do tạt sơn nhà người phụ nữ không quen biết - Ảnh 1.

Nhà chị L. bị tạt sơn dù không quen biết người tạt.

Vào chiều 25-10, chị L. (32 tuổi, ngụ phường Chợ Quán) đến Công an phường trình báo lúc 13 giờ cùng ngày, chị đi về nhà thì thấy cửa cổng và cửa kính bị tạt sơn. Chị L. cho sơn sửa lại rồi đến Công an phường Chợ Quán trình báo.

Theo chị L., chị không có nợ nần hay xảy ra mâu thuẫn với ai và tiền thuê người sơn sửa lại hết 1,5 triệu đồng.

Vào cuộc truy xét, Công an phường phát hiện Nguyễn Ngọc Nhi (tên thường gọi là Mai; 36 tuổi) là người liên quan nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Nhi cho biết được Đinh Thu Vân (34 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hội) thuê tạt sơn với số tiền 600.000 đồng. Sau khi mua một hộp sơn màu đỏ, khoảng 1 giờ 30 ngày 25-10, Nhi đến nhà chị L. tạt sơn.

Qua test nhanh, kết quả cho thấy Nhi dương tính với ma túy loại Methamphetamine.

TP HCM: Xử lý người tên Mai do tạt sơn nhà người phụ nữ không quen biết - Ảnh 2.

Nguyễn Ngọc Nhi, tên thường gọi là Mai.

Công an phường Chợ Quán mời Vân đến làm việc. Vân khai người bạn tên Trang (không rõ nhân thân lai lịch) mượn của Vân 5 triệu đồng nhưng không trả. Trước đó, Vân được Trang cho biết là ở tại địa chỉ nhà chị L. nên Vân thuê Nhi tạt sơn. Vân thừa nhận không có mâu thuẫn và cũng không quen biết chị L. 

Công an phường Chợ Quán đã lập hồ sơ đưa Nhi đi cai nghiện bắt buộc theo quy định;đồng thời lập hồ sơ, xử lý Vân về hành vi thuê người tạt sơn vào chỗ ở của người khác.

