TP HCM xử phạt 326 vụ kinh doanh vàng bạc với số tiền 17,6 tỉ đồng

Cục Quản lý Thị trường (QLTT) TP HCM vừa có báo cáo hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường năm 2024.

Báo cáo cho thấy năm 2024, Cục QLTT TP HCM đã thu nộp ngân sách hơn 100 tỉ đồng (đạt 113,7 % so với chỉ tiêu, vượt hơn 12 tỉ đồng so với năm ngoái), trị giá hàng hóa tịch thu chờ xử lý hơn 73,3 tỉ đồng (tăng 37,52%) và trị giá hàng hóa đã tiêu hủy hơn 60,4 tỉ đồng (tăng 10,2%).

Đối với mặt hàng vàng trang sức, QLTT TP HCM đã kiểm tra, xử lý 326 vụ vi phạm (chiếm tỉ trọng 6,72% tổng số vụ vi phạm), trị giá tang vật vi phạm hơn 18,26 tỉ đồng và xử phạt tiền hơn 17,6 tỉ đồng (chiếm tỉ trọng 18,8% tổng số tiền xử phạt).

Cơ quan chức năng kiểm tra mặt hàng thuốc lá điện tử

Bên cạnh đó, Cục QLTT TP HCM đã kiểm tra, xử lý 121 vụ vi phạm với mặt hàng thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử quy mô lớn. Trong đó, có vụ kiểm tra xe vận chuyển hơn 120.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu tại Củ Chi đã chuyển cơ quan điều tra, hoặc vụ phát hiện hơn 10.000 sản phẩm thuốc lá điện tử với tổng trị giá hơn 3,7 tỉ đồng tại quận 1 và quận Tân Phú.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, QLTT TP HCM đã kiểm tra, xử lý 379 vụ vi phạm (tăng 392,2% so với năm 2023, với trị giá hàng hóa vi phạm hơn 8,6 tỉ đồng (tăng 1.128,57% so với cùng kỳ năm 2023), số tiền xử phạt hơn 7,6 tỉ đồng (tăng 300% so với cùng kỳ năm 2023).

Ngoài ra, các đơn vị cũng đã kiểm tra, xử lý 2.215 vụ vi phạm về hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ (tăng 39,98%), tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 89,9 tỉ đồng và xử phạt tiền hơn 44,1 tỉ đồng.

Lãnh đạo QLTT TP HCM cho biết trong năm qua, cơ quan này đã tăng cường giám sát và xử lý vi phạm lớn, ưu tiên kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm như vàng, thuốc lá, xăng dầu và thương mại điện tử. Việc này nhằm ngăn chặn gian lận, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và minh bạch hóa thị trường.