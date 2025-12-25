TP HCM: Yêu cầu chấn chỉnh thực hành cấp giấy phép hành nghề

Theo phản ánh, 2 trường hợp đang thực hành lấy giấy phép hành nghề tại bệnh viện nhưng lại đi khám dịch vụ tại Khoa Khám bệnh, không đi luân khoa theo lịch học.

Theo Bệnh viện Y học cổ truyền, 2 trường hợp này đều đã tốt nghiệp bác sĩ y học cổ truyền, hiện đang là người lao động tại bệnh viện và đã được cấp giấy phép hành nghề với chức danh y sĩ y học cổ truyền. Bệnh viện đã ký hợp đồng thực hành thời hạn 12 tháng để 2 người này tham gia chương trình thực hành theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, làm cơ sở hoàn thiện điều kiện xin cấp giấy phép hành nghề với chức danh bác sĩ y học cổ truyền. Bệnh viện thừa nhận trong một số thời điểm, việc bố trí người thực hành tham gia hỗ trợ hoạt động chuyên môn chưa hoàn toàn phù hợp với lịch phân công thực hành đã được phê duyệt. Bệnh viện đã tổ chức kiểm điểm, nhận rõ thiếu sót và cam kết chấn chỉnh.

Sở Y tế TP HCM khẳng định pháp luật hiện hành không cấm người đang là người lao động tại cơ sở khám, chữa bệnh tham gia chương trình thực hành để xin cấp giấy phép hành nghề phù hợp với văn bằng chuyên môn. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hành phải được quản lý chặt chẽ, minh bạch, đúng quy định, tuyệt đối không hợp thức hóa hồ sơ hoặc kê khai chồng chéo thời gian thực hành. Sở yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình tổ chức thực hành, tăng cường giám sát và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý hành nghề.