TP HCM yêu cầu ngân hàng kiểm tra các đại lý thu đổi ngoại tệ

Cuối ngày, giá USD ở các ngân hàng thương mại được giao dịch quanh 25.161 đồng/USD mua vào, 25.461 đồng/USD bán ra, tăng 6 đồng so với hôm qua. Tỉ giá USD/VNĐ có dấu hiệu hạ nhiệt gần đây nhưng vẫn ở mức rất cao so với đầu năm. Hồi giữa tháng 4, NHNN cho biết tỉ giá đã tăng khoảng 4,9% so với đầu năm và cơ quan này chính thức bán ngoại tệ để can thiệp.