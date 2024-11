TP Thủ Đức điều động, bổ nhiệm một loạt hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Theo quyết định của UBND TP Thủ Đức, điều động và bổ nhiệm 3 hiệu trưởng (HT) mới. Cụ thể: Bà Trương Ngọc Diệp, HT Trường THCS Trương Văn Ngư đến giữ chức vụ HT Trường THCS Linh Đông; bà Hoàng Thị Ngọc Liễu, HT Trường THCS Linh Đông, đến giữ chức vụ HT Trường THCS Trương Văn Ngư; bà Nguyễn Trần Như Thụy, Phó Hiệu trưởng (PHT) Trường Mầm non Hoa Đào, đến giữ chức vụ HT Trường Mầm non Trường Thọ.

Bổ nhiệm lại chức vụ HT đối với bà Trần Thị Ngọc Diễm, HT Trường Tiểu học Giồng Ông Tố và bà Nguyễn Thị Hồng Điệp, HTTrường Mầm non Bình Thọ.

Ngoài ra, TP Thủ Đức bổ nhiệm 14 giáo viên giữ chức vụ PHT, gồm: Bà Mai Thị Thiện Ngân, PHT Trường Mầm non Vườn Hồng; bà Lê Thị Thủy, PHT Trường Mầm non Họa Mi 3; bà Lê Thị Thu Hương, PHT Trường Mầm non Tuổi Ngọc; Bà Trần Thị Thu Hằng, PHT Trường Mầm non Thỏ Ngọc; bà Đoàn Lê Thanh Xuân, PHT Trường Mầm non Vàng Anh; bà Phạm Thị Thanh Vân, PHT Trường Mầm non Tuổi Hoa; bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, PHT Trường Mầm non Hương Sen; bà Hoàng Thị Thu Hằng, PHT Trường Mầm non Thạnh Mỹ Lợi; bà Nguyễn Mỹ Trinh, PHT Trường Mầm non An Phú.

Lãnh đạo UBND, Phòng GD-ĐT, Phòng Nội vụ TP Thủ Đức và các cán bộ, giáo viên được điều động, bổ nhiệm trong đợt này. Ảnh: Phòng GD-D9T TP Thủ Đức

Ở bậc tiểu học, gồm bà Trương Thị Ánh Mai, PHT Trường Tiểu học Linh Đông; Hoàng Thị Cúc, PHT Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi, Lê Thị Phương Anh, PHT Trường Tiểu học Hoàng Diệu.

Bậc THCS, gồm bà Trần Thị Thúy Hằng, PHT Trường THCS Linh Trung; Trần Thị Phi Yến, PHT Trường THCS Giồng Ông Tố.

Tại buổi lễ đã công bố, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, gửi lời chúc mừng đến các cán bộ quản lý được TP Thủ Đức trao quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại trong đợt này. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng các cán bộ quản lý sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao. Ông cũng đề nghị các thầy, cô sẽ không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết; triển khai thực hiện nghiêm túc chủ đề năm học 2024 -2025 của ngành giáo dục và đào tạo; mạnh dạn thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục, sáng tạo cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội vào thực tiễn của từng đơn vị.