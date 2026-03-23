TPHCM: Cấp bách quy hoạch lại hệ thống trạm trung chuyển rác thải

750 điểm tập kết rác

Theo báo cáo của UBND TPHCM, tổng số lượng phương tiện vận chuyển trên địa bàn thành phố khoảng 885 phương tiện (xe ép rác kín, xe hooklift).

Điểm tập kết rác trên đường Bình Quới, phường Bình Quới.

Trong đó, khu vực TPHCM cũ 524 phương tiện, khu vực tỉnh Bình Dương cũ 284 phương tiện và khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ 77 phương tiện.

Để vận hành hệ thống thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, hiện nay thành phố có khoảng 750 điểm tập kết.

Trong đó, khu vực TPHCM cũ khoảng 700 điểm, khu vực tỉnh Bình Dương cũ khoảng 50 điểm, khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ không có điểm tập kết. Các điểm tập kết tập trung chủ yếu ở các khu vực nội thành và phân bố rải rác ở các khu vực ngoại thành.

Thành phố có 43 trạm trung chuyển đang hoạt động với nhiều quy mô khác nhau, gồm: khu vực TPHCM cũ có 28 trạm (7 trạm ép kín), khu vực tỉnh Bình Dương cũ có 6 trạm (1 trạm ép kín) và khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ có 9 trạm.

Riêng khu vực TPHCM cũ, trước đây, UBND TPHCM đã ban hành công văn về định hướng quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, thành phố sẽ giải tỏa các trạm trung chuyển gây ô nhiễm môi trường và cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các trạm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật để đến năm 2025 có 40 trạm; đến năm 2050 còn 36 trạm.

Khẩn trương quy hoạch lại

Điểm hẹn lấy rác trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành (khu vực công viên 23 tháng 9).

Căn cứ thực tế tình hình quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các phường, xã, đặc khu rà soát hệ thống trạm trung chuyển rác thải.

Động thái này nhằm quy hoạch lại mạng lưới trung chuyển đáp ứng được nhu cầu, bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Theo đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương rà soát, báo cáo việc đầu tư, quản lý hệ thống trạm trung chuyển rác thải theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn quản lý.

Trong đó, nêu rõ tình hình đầu tư, thực trạng; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư và triển khai thực hiện; đề xuất, kiến nghị trong công tác lập quy hoạch và đầu tư các trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trong thời gian tới.

Tổng khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn TPHCM (sau sắp xếp) trung bình khoảng 14.000 tấn/ngày. Trong đó, khu vực TPHCM cũ khoảng 10.500 tấn/ngày, khu vực tỉnh Bình Dương cũ khoảng 2.400 tấn/ngày và khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ khoảng 1.100 tấn/ngày.



