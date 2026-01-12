TPHCM: Chi tiết 83 UBND cấp xã được bổ sung thêm một phó chủ tịch

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi sở, ngành, xã, phường, đặc khu về số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM; số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã, số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã.

Số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM

Theo đó, số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM như sau: Văn phòng UBND TPHCM là 10 cấp phó; Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ: mỗi đơn vị 8 cấp phó.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Thanh tra TPHCM: mỗi đơn vị 6 cấp phó. Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ: mỗi đơn vị 5 cấp phó; Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo: mỗi đơn vị 3 cấp phó; Sở An toàn thực phẩm có 2 cấp phó.

83 UBND cấp xã được bổ sung thêm 1 phó chủ tịch

Ở cấp xã, 83 đơn vị hành chính cấp xã đủ điều kiện, tiêu chí về quy mô dân số từ 50.000 người trở lên; phường có diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên, xã có diện tích tự nhiên từ 30 km2 trở lên và địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội: được tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND cấp xã. Như vậy, 83 đơn vị hành chính cấp xã có 3 phó chủ tịch UBND.



Công chức TPHCM hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Danh sách 83 UBND cấp xã được bổ sung thêm 1 phó chủ tịch tại đây.

Đối với 84 đơn vị hành chính cấp xã còn lại có 2 phó chủ tịch UBND theo quy định. Riêng xã Thạnh An không tổ chức mô hình phòng chuyên môn và tương đương hiện đang bố trí 3 phó chủ tịch. Sau khi hoàn thành việc thành lập phòng chuyên môn và tương đương, UBND xã Thạnh An chịu trách nhiệm sắp xếp, bố trí đảm bảo số lượng 2 phó chủ tịch.

Về quy trình bổ sung nhân sự giới thiệu bầu phó chủ tịch UBND cấp xã, địa phương rà soát, đánh giá để lựa chọn, đề xuất nhân sự đủ điều kiện giới thiệu từ nguồn nhân sự tại chỗ.

Trường hợp không có nhân sự tại chỗ đủ tiêu chuẩn, địa phương có văn bản gửi UBND TPHCM để tổng hợp, trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM báo cáo xin chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc tăng cường, điều động, giới thiệu nhân sự từ nguồn nơi khác.

Sau đó, trên cơ sở kết luận về công tác cán bộ của cấp có thẩm quyền, chủ tịch UBND cấp xã giới thiệu nhân sự để HĐND cấp xã bầu phó chủ tịch UBND cấp xã.

Mỗi phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã có 2 cấp phó Về chủ trương dừng mô hình phó chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công, chủ tịch UBND cấp xã triển khai thực hiện quy trình công tác cán bộ để bổ nhiệm giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã theo thẩm quyền. Cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã, mỗi phòng được bố trí bình quân 2 cấp phó/phòng. Đối với các xã, phường, đặc khu đang bố trí vượt số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương so với quy định tại Nghị quyết 332 của Chính phủ thì khẩn trương rà soát, sắp xếp giảm số lượng cấp phó theo đúng quy định.











