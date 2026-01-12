TPHCM: Chi tiết 83 UBND cấp xã được bổ sung thêm một phó chủ tịch

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM: Chi tiết 83 UBND cấp xã được bổ sung thêm một phó chủ tịch

PHAN ANH

(NLĐO)- Cùng với quy định số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã, TPHCM cũng quy định cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi sở, ngành, xã, phường, đặc khu về số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM; số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã, số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã.

Số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM

Theo đó, số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM như sau: Văn phòng UBND TPHCM là 10 cấp phó; Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ: mỗi đơn vị 8 cấp phó.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Thanh tra TPHCM: mỗi đơn vị 6 cấp phó. Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ: mỗi đơn vị 5 cấp phó; Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo: mỗi đơn vị 3 cấp phó; Sở An toàn thực phẩm có 2 cấp phó.

83 UBND cấp xã được bổ sung thêm 1 phó chủ tịch

Ở cấp xã, 83 đơn vị hành chính cấp xã đủ điều kiện, tiêu chí về quy mô dân số từ 50.000 người trở lên; phường có diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên, xã có diện tích tự nhiên từ 30 km2 trở lên và địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội: được tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND cấp xã. Như vậy, 83 đơn vị hành chính cấp xã có 3 phó chủ tịch UBND.

TPHCM quy định số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã mới , tăng cường hiệu quả quản lý - Ảnh 1.

Công chức TPHCM hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Danh sách 83 UBND cấp xã được bổ sung thêm 1 phó chủ tịch tại đây.

Đối với 84 đơn vị hành chính cấp xã còn lại có 2 phó chủ tịch UBND theo quy định. Riêng xã Thạnh An không tổ chức mô hình phòng chuyên môn và tương đương hiện đang bố trí 3 phó chủ tịch. Sau khi hoàn thành việc thành lập phòng chuyên môn và tương đương, UBND xã Thạnh An chịu trách nhiệm sắp xếp, bố trí đảm bảo số lượng 2 phó chủ tịch.

Về quy trình bổ sung nhân sự giới thiệu bầu phó chủ tịch UBND cấp xã, địa phương rà soát, đánh giá để lựa chọn, đề xuất nhân sự đủ điều kiện giới thiệu từ nguồn nhân sự tại chỗ. 

Trường hợp không có nhân sự tại chỗ đủ tiêu chuẩn, địa phương có văn bản gửi UBND TPHCM để tổng hợp, trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM báo cáo xin chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc tăng cường, điều động, giới thiệu nhân sự từ nguồn nơi khác.

Sau đó, trên cơ sở kết luận về công tác cán bộ của cấp có thẩm quyền, chủ tịch UBND cấp xã giới thiệu nhân sự để HĐND cấp xã bầu phó chủ tịch UBND cấp xã.

Mỗi phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã có 2 cấp phó

Về chủ trương dừng mô hình phó chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công, chủ tịch UBND cấp xã triển khai thực hiện quy trình công tác cán bộ để bổ nhiệm giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã theo thẩm quyền.

Cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã, mỗi phòng được bố trí bình quân 2 cấp phó/phòng.

Đối với các xã, phường, đặc khu đang bố trí vượt số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương so với quy định tại Nghị quyết 332 của Chính phủ thì khẩn trương rà soát, sắp xếp giảm số lượng cấp phó theo đúng quy định.




Tin liên quan

Sau sáp nhập, UBND cấp xã chính thức có các phòng chuyên môn nào?

Sau sáp nhập, UBND cấp xã chính thức có các phòng chuyên môn nào?

(NLĐO)- Chính phủ đã ban hành nghị định, trong đó quy định các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

TP HCM: Bố trí bí thư, chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương

(NLĐO) - TP HCM sẽ cơ bản thực hiện bố trí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND ở cấp xã.

Chi tiết nhiệm vụ các phòng thuộc UBND cấp xã sau sáp nhập

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đề xuất tổ chức 3 phòng chuyên môn ở cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.

TPHCM ubnd cấp xã bổ sung 1 phó chủ tịch cấp phó các cơ quan chuyên môn cấp phó phòng chuyên môn số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo