Giáo dục

TPHCM chọn trường chuyên, trường tiên tiến, trường học số để thí điểm dạy AI

Đặng Trinh

(NLĐO) - Sở GD-ĐT TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông năm học 2025-2026.

TIN LIÊN QUAN

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, việc tổ chức giáo dục AI cho học sinh phổ thông phải bám sát các định hướng về năng lực, nội dung và phẩm chất được quy định tại Quyết định số 3439/2025 của Bộ GD-ĐT. Trong đó, căn cứ vào khung nội dung thí điểm giáo dục AI, điều kiện thực tiễn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, nhu cầu và năng lực của học sinh, các cơ sở giáo dục chủ động lựa chọn một hoặc kết hợp các hình thức tổ chức, như thực hiện lồng ghép trong các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình GDPT.

Môn tin học được xác định là môn học đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông. Ngoài nội dung đã có trong chương trình môn tin học, nhà trường thực hiện lồng ghép, tăng cường một số nội dung, chủ đề giáo dục trí tuệ nhân tạo đảm bảo phù hợp và hiệu quả trong quá trình triển khai.

Đối với các môn học và hoạt động giáo dục khác theo chương trình GDPT: sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ nhằm đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục.

Căn cứ khung nội dung giáo dục AI và điều kiện thực tiễn, các trường xây dựng kế hoạch giáo dục tăng cường thực hiện giáo dục AI với nội dung và thời lượng phù hợp để hình thành các kỹ năng cần thiết cho học sinh.

TPHCM chọn các trường chuyên, trường tiên tiến, trường học số để thí điểm dạy AI cho học sinh - Ảnh 1.

Phòng học Công dân số tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Phường Sài Gòn-TPHCM)

Sở GD-ĐT TPHCM khuyến khích các cơ sở giáo dục tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường ĐH, tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ chuyên môn, học liệu và hoạt động trải nghiệm thực tiễn; đồng thời thực hiện hiệu quả xã hội hóa giáo dục trong huy động nguồn lực và các lực lượng tham gia giáo dục AI, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

TPHCM chọn các trường chuyên, trường tiên tiến, trường học số để thí điểm dạy AI cho học sinh - Ảnh 2.

Các trường THPT chuyên; trường tiên tiến chất lượng cao, các trường được công nhận trường học số được chọn thí điểm triển khai giáo dục AI cho học sinh

Theo Sở GD-ĐT TP, các trường THPT chuyên; các trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn TPHCM; các trường được công nhận đạt tiêu chuẩn trường học số trên địa bàn TPHCM thuộc đối tượng được chọn thí điểm triển khai nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông.

Đối với các trường phổ thông khác, bảo đảm 100% thực hiện lồng ghép trong các môn học, hoạt động giáo dục thuộc Chương trình GDPT và lồng ghép mục tiêu giáo dục AI vào kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch dạy học của từng môn học và hoạt động giáo dục.

Đối với các trường đã đảm bảo điều kiện triển khai nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông, chủ động lựa chọn hình thức triển khai phù hợp và lồng ghép mục tiêu giáo dục trí tuệ nhân tạo vào kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch dạy học của từng môn học và hoạt động giáo dục.

Tin liên quan

Ấn tượng với ứng dụng AI nhận diện cảm xúc cho người câm điếc của thầy giáo

Ấn tượng với ứng dụng AI nhận diện cảm xúc cho người câm điếc của thầy giáo

(NLĐO) - Một giáo viên ở TPHCM đã nghiên cứu thành công đề tài "Lập trình ứng dụng AI nhận diện cảm xúc giao tiếp với người câm điếc"

Trường học thử nghiệm giáo dục AI: Cần có lộ trình

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đặt ra các thách thức về an toàn dữ liệu, năng lực số của giáo viên, nguy cơ học sinh phụ thuộc công nghệ...

Người thầy trong "thời đại AI"

Sự hiện diện của thầy với ánh mắt, nụ cười, năng lượng chia sẻ - là chất kết dính thúc đẩy hành vi học tập tích cực mà bài giảng một chiều không thể đem lại

chất lượng cao giám đốc sở trí tuệ nhân tạo trường THPT chuyên học sinh phổ thông năng lực số
