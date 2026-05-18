HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TPHCM có ca đậu mùa khỉ: Bác sĩ lưu ý dấu hiệu cần khám sớm

Hải Yến

(NLĐO) - Bên cạnh giám sát các bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, viêm hô hấp, ngành y tế TPHCM còn theo dõi bệnh đậu mùa khỉ

Ngày 18-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) đã có báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TPHCM trong tuần 18 (từ ngày 4 đến 10-5).

img

Theo HCDC, trong tuần ghi nhận 8 ca mắc mới COVID-19, tương đương mức trung bình 4 tuần trước. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, TPHCM có 43 ca COVID-19, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Đối với sốt xuất huyết Dengue, thành phố ghi nhận 416 ca mắc trong tuần, giảm 24,3% so với trung bình 4 tuần trước. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm đến hết tuần 18 đã có 15.935 ca mắc, tăng 73,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành phố ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết.

Tay chân miệng tiếp tục là bệnh truyền nhiễm có số ca cao. Trong tuần có 818 ca mắc mới, giảm 36,3% so với trung bình 4 tuần trước. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm đến nay đã có 15.104 ca, tăng 116,3% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, đã ghi nhận 5 ca tử vong do tay chân miệng, trong khi cùng kỳ năm ngoái không có ca tử vong.

Về bệnh sởi, trong tuần ghi nhận 10 ca mắc, giảm nhẹ so với trung bình các tuần trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay có 211 ca mắc, giảm mạnh 97,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, TPHCM cũng ghi nhận thêm 1 ca mắc đậu mùa khỉ (Mpox).

Đối với dự án phần mềm quản lý chuỗi lây nhiễm, HCDC đã hoàn tất lựa chọn các gói thầu tư vấn và đang tiếp tục hoàn thiện báo cáo kinh tế - kỹ thuật nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát dịch bệnh.

Trong thời gian tới, HCDC sẽ tiếp tục tăng cường giám sát COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, Mpox và các bệnh viêm hô hấp; đồng thời đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh, giám sát ổ dịch và xử lý các điểm nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) lây truyền từ động vật sang người, việc lây truyền từ người sang người xảy ra khi tiếp xúc trực tiếp gần, lây qua vết thương hở, dịch cơ thể, giọt bắn lớn của đường hô hấp và qua tiếp xúc với các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Sự lây truyền có thể xảy ra qua nhau thai từ mẹ sang thai nhi hoặc khi tiếp xúc gần trong và sau khi sinh. Bệnh có các dấu hiệu khi người bệnh xuất hiện phát ban dạng mụn nước hoặc mụn mủ không rõ nguyên nhân, kèm các triệu chứng như sốt trên 38,5 độ C, đau đầu, nổi hạch, đau nhức cơ thể, mệt mỏi. Nguy cơ mắc bệnh cao hơn nếu trong vòng 21 ngày trước đó từng tiếp xúc gần với ca nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh, quan hệ tình dục với nhiều bạn tình hoặc dùng chung vật dụng cá nhân với người bệnh.

Mpox có thể lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với tổn thương da, dịch cơ thể, giọt bắn hô hấp hoặc đồ dùng nhiễm mầm bệnh.

Người nghi mắc bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm. Đồng thời hạn chế tiếp xúc với người khác, đeo khẩu trang, không dùng chung vật dụng cá nhân và theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc gần. Người mắc bệnh xác định phải cách ly tối thiểu 14 ngày và đến khi hết hoàn toàn triệu chứng.

Theo HCDC Mpox lây chủ yếu qua tiếp xúc gần giữa người với người như chạm vào vùng da tổn thương, hôn, quan hệ tình dục hoặc dùng chung vật dụng cá nhân với người mắc bệnh. WHO cũng ghi nhận phần lớn ca bệnh trên thế giới từ năm 2022 đến nay liên quan đến quan hệ tình dục không an toàn. Bệnh thường tự khỏi sau 2-4 tuần, tuy nhiên người suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ có nguy cơ diễn tiến nặng. Người nghi mắc Mpox cần được thăm khám sớm để được đánh giá và điều trị phù hợp.


Tin liên quan

Giám sát bệnh đậu mùa khỉ tại sân bay Nội Bài

Giám sát bệnh đậu mùa khỉ tại sân bay Nội Bài

(NLĐO) - Sở Y tế Hà Nội yêu cầu giám sát, phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ ngay tại cửa khẩu, nhất là tại sân bay quốc tế Nội Bài

Giám đốc HCDC TP HCM: 100% ca mắc đậu mùa khỉ là nam giới

(NLĐO)- Ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho biết trong các ca đậu mùa khỉ ở TP HCM thống kê được thì 100% là nam giới; 84% là ca bệnh tự nhận bản thân thuộc nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới

WHO công bố đậu mùa khỉ khẩn cấp toàn cầu: Bộ Y tế yêu cầu giám sát

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát phát hiện ca nghi ngờ tại cửa khẩu và cơ sở y tế sau khi WHO công bố tình trạng khẩn cấp về đậu mùa khỉ.

HCDC tay chân miệng sốt xuất huyết Trung tâm kiểm soát bệnh tật đậu mùa khỉ bệnh đậu mùa khỉ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo