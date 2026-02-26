HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TPHCM có thêm 2 Bảo vật quốc gia

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Tính đến năm 2025, trong tổng số 357 hiện vật, nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia, TPHCM có 25 Bảo vật quốc gia

Chiều 26-2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Trương Kim Quân, Phó Trưởng Phòng Quản lý di sản Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 6-3-2026, tại Bảo tàng TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia (đợt 14) theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 3-2-2026.

TPHCM có thêm 2 Bảo vật quốc gia - Ảnh 1.

Ông Trương Kim Quân cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Theo quyết định này, trong tổng số 30 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận Bảo vật quốc gia đợt 14 trên toàn quốc, TPHCM vinh dự có 1 hiện vật và 1 nhóm hiện vật thuộc các bảo tàng ngoài công lập và sưu tập tư nhân.

TPHCM có thêm 2 Bảo vật quốc gia - Ảnh 2.

TPHCM có 1 hiện vật và 1 nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia

Trong đó có Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc (niên đại khoảng 4.000 – 3.800 năm cách ngày nay), hiện lưu giữ tại Bảo tàng Gốm thời dựng nước. Đây là một trong những cổ vật tiêu biểu của thời đại kim khí ở Việt Nam.

Theo ông Trương Kim Quân, hiện vật không chỉ quý hiếm về mặt khảo cổ học mà còn là minh chứng sống động cho tư duy thẩm mỹ tinh tế và kỹ nghệ chế tác điêu luyện của cư dân Việt cổ. Với hình dáng cân đối, cấu trúc hài hòa giữa thân bát và chân đế cao, cùng kỹ thuật tạo hình và nung gốm đạt đến độ hoàn thiện cao, bát bồng cho thấy trình độ thủ công phát triển đáng kể trong hệ thống các văn hóa Văn hóa Phùng Nguyên và các nhóm văn hóa tương đương. 

TPHCM có thêm 2 Bảo vật quốc gia - Ảnh 3.

Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc

Đặc biệt, đây là một trong số rất ít bát bồng còn giữ được trạng thái gần như nguyên vẹn, góp phần cung cấp nguồn tư liệu khoa học có giá trị về kỹ thuật chế tác, chất liệu, hoa văn trang trí và tư duy tạo hình của người xưa.

Không dừng lại ở giá trị kỹ thuật, bát bồng còn mang ý nghĩa sâu sắc về mặt tinh thần. Loại hình hiện vật này thường gắn liền với nghi lễ thờ cúng, phản ánh đời sống tâm linh phong phú của cư dân Việt cổ, đặc biệt trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và truyền thống thờ Hùng Vương.

Cạnh đó là Bộ tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế (niên đại cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX), thuộc sưu tập tư nhân của ông Lê Thanh Nghĩa cũng được công nhận Bảo vật quốc gia trong đợt này. 

Bộ tượng thuộc loại hình tượng thờ, phản ánh đời sống tín ngưỡng dân gian Nam Bộ; mang giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, mỹ thuật và kỹ thuật chế tác; tiêu biểu cho đỉnh cao của nghề gốm thủ công truyền thống phục vụ nhu cầu thờ cúng trong cộng đồng.

"Các bảo vật thuộc bảo tàng ngoài công lập và sưu tập tư nhân được vinh danh không chỉ là niềm tự hào của đơn vị, cá nhân sở hữu hiện vật, mà còn thể hiện sự ghi nhận và đồng hành của Nhà nước, cộng đồng đối với những nỗ lực bền bỉ trong công tác gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc" - ông Trương Kim Quân thông tin. 

Thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, tính đến năm 2025, Việt Nam có 357 hiện vật, nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia. Trong đó, TPHCM có 25 Bảo vật quốc gia hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử thành phố, Bảo tàng thành phố, Bảo tàng Mỹ thuật thành phố, Bảo tàng Bình Dương, Bảo tàng Bà Rịa – Vũng Tàu, Bảo tàng Gốm thời dựng nước và sưu tập tư nhân Lê Thanh Nghĩa.

TPHCM bảo vật quốc gia Sở Văn hóa và Thể thao hiện vật
