TPHCM: Công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ

Sáng 12-1, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, chỉ định bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, chỉ định ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên trao quyết định và chúc mừng bà Nguyễn Thanh Xuân và ông Trần Văn Nam

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá hai Thành ủy viên đều là cán bộ dày dạn kinh nghiệm, ở cương vị công tác nào cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tin tưởng và quyết định điều động hai cán bộ đổi vị trí công tác cho nhau.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ

"Đây là sự chuyển giao hợp lý. Môi trường công tác mới sẽ tạo ra năng lượng mới, sáng kiến mới, góp phần giúp hai đơn vị phát triển mạnh hơn" - ông Nguyễn Văn Được nhìn nhận và điều này còn thể hiện sự tín nhiệm cao của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM đề nghị hai Thành ủy viên tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm để đơn vị mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; luôn giữ gìn sức khỏe, bản lĩnh và nhanh chóng bắt nhịp công việc mới, tăng cường đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại diện hai Thành ủy viên phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Văn Nam bày tỏ ý thức trách nhiệm của người đảng viên, khẳng định công tác cán bộ là công tác bình thường của tổ chức Đảng.

Ông Trần Văn Nam đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ

"Chúng tôi chấp hành sự phân công của tổ chức; đồng thời cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, phát huy năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao" – ông Trần Văn Nam bày tỏ.



Ông Trần Văn Nam mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và tập thể hai đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Trần Văn Nam, sinh năm 1970; trình độ: Tiến sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Bà Nguyễn Thanh Xuân, sinh năm 1981; trình độ: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Nông nghiệp phát triển Nông thôn và khuyến nông.

