Lao động

TPHCM đẩy mạnh đào tạo nghề nông nghiệp cho 1.680 lao động năm 2026

Huỳnh Như

(NLĐO) - Năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu đào tạo 1.680 lao động nông thôn, gắn học nghề với việc làm và phát triển nông nghiệp hiện đại

UBND TPHCM vừa ban hành Công văn 2867/UBND-ĐT về triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2026, với mục tiêu tổ chức đồng bộ, hiệu quả, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường và định hướng phát triển nông nghiệp đô thị.

TPHCM hướng tới hình thành lực lượng lao động nông nghiệp có kỹ năng, thích ứng chuyển đổi số

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ vai trò chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai và thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Đồng thời, rà soát, xác định các ngành nghề nông nghiệp có lợi thế, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Công tác tuyên truyền được yêu cầu đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như báo chí, truyền hình, nền tảng số, hội thảo… nhằm nâng cao nhận thức người dân về ý nghĩa của đào tạo nghề nông nghiệp. Trong năm 2026, thành phố tập trung triển khai các chương trình, kế hoạch của Chính phủ về đổi mới toàn diện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hướng đến hiện đại hóa nông nghiệp.

Đáng chú ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2026–2030, định hướng đến 2045”. 

Đề án hướng tới hình thành lực lượng “nông dân số”, nông dân chuyên nghiệp và đội ngũ quản trị hợp tác xã hiện đại; đồng thời gắn đào tạo với doanh nghiệp, hợp tác xã và các mô hình kinh tế nông thôn bền vững. Mục tiêu dài hạn là nâng trình độ kỹ năng lao động nông thôn tiệm cận mặt bằng khu vực ASEAN.

Năm 2026, TPHCM phấn đấu đào tạo 1.680 lao động nông thôn, gắn học nghề với việc làm

Trong năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 1.680 lao động nông thôn, ưu tiên các nhóm yếu thế như hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, lao động nữ…; phấn đấu trên 85% người học có việc làm sau đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai. Sở Tài chính đảm bảo hướng dẫn bố trí kinh phí thực hiện theo quy định. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia, đồng thời giám sát, phản biện trong quá trình thực hiện.

UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp thực tế; mỗi địa phương tổ chức đào tạo ít nhất 50 lao động/năm. Đồng thời, rà soát nhu cầu đào tạo nông dân số, phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình hiệu quả, gương điển hình và hỗ trợ khởi nghiệp sau học nghề.

Các địa phương cũng phải định kỳ báo cáo kết quả 6 tháng, hằng năm và đột xuất về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM và các bộ, ngành theo quy định.

