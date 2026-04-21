Ngày 21-4, Sở Y tế TPHCM vừa trình UBND TP đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND TP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù trên địa bàn, nhằm thống nhất chính sách an sinh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Dự thảo có bổ sung đối tượng người lang thang sẽ được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội và hưởng chính sách nuôi dưỡng lâu dài.

Theo Sở Y tế, trước thời điểm hợp nhất, TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đều ban hành các nghị quyết riêng về trợ giúp xã hội cho nhóm yếu thế. Tuy nhiên, việc tiếp tục duy trì đồng thời nhiều chính sách khác nhau trên cùng địa bàn đã bộc lộ bất cập như chênh lệch mức hưởng giữa các khu vực, trùng lặp đối tượng với quy định của Trung ương, tiêu chí xác định chưa đồng bộ và gây khó khăn trong quản lý ngân sách.

Dự thảo nghị quyết mới hướng đến xây dựng khung chính sách thống nhất trên toàn TPHCM, bảo đảm công bằng trong thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội, đồng thời phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Theo đề xuất, thành phố sẽ tiếp tục trợ cấp hằng tháng cho một số nhóm đối tượng đặc thù như người cao tuổi neo đơn thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người mắc bệnh hiểm nghèo; người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn; người khuyết tật nhẹ về thị giác; người đơn thân nghèo nuôi con; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Mức trợ cấp được xác định theo hệ số nhân với mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện hành là 650.000 đồng/tháng.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung nhóm đối tượng mới là người lang thang, xin ăn thuộc diện người cao tuổi, trẻ em hoặc người khuyết tật không có khả năng lao động, không xác định được thân nhân hoặc nơi cư trú ổn định. Nhóm này sẽ được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội và hưởng chính sách nuôi dưỡng lâu dài.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đề xuất hỗ trợ chi phí mai táng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù khi qua đời với mức 13 triệu đồng/người đối với trường hợp sống tại cộng đồng và 32,5 triệu đồng/người đối với trường hợp được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến khoảng 244 tỉ đồng mỗi năm, tăng khoảng 31 tỉ đồng so với hiện nay, từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp.