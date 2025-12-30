HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM đưa các dự án gây lãng phí lớn vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, xử lý

PHAN ANH

(NLĐO) - Xem chống lãng phí là nhiệm vụ cấp bách, Ban Chỉ đạo yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, gây thất thoát

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) vừa có thông cáo báo chí về Phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo.

Theo đó, vào chiều 29-12, Ban Chỉ đạo đã tổ chức Phiên họp thứ 12 dưới sự chủ trì của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2025; thảo luận phương hướng và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 với 4 nội dung chính.

img

Chiều 29-12, Ban Chỉ đạo đã tổ chức Phiên họp thứ 12 dưới sự chủ trì của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị rà soát, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ chưa thực hiện xong theo Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát các tháng cuối năm 2025 của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nghiêm kết luận của Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại các Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các kết luận, kiến nghị các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương.

Khẩn trương cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất đối với 9 nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Kết luận của Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành nội chính Đảng; Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ XIII của Đảng.

Trong đó, xác định phòng ngừa lãng phí là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên phải làm ngay, để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, trước hết khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn thành phố hoàn thành việc rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn và có phương án giải quyết dứt điểm.

Đồng thời rà soát, đưa một số vụ việc, dự án điển hình về thất thoát, lãng phí vào diện Ban Chỉ đạo để theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý nhằm răn đe, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm.

Cùng với đó, xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, phương pháp phối hợp... nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với công tác giám định, định giá tài sản, công tác thu hồi tài sản; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Thực hiện Quy định 116-QĐ/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch 282-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về định hướng, cung cấp thông tin, tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tạo sự lan tỏa mạnh mẽ với tinh thần mới, khí thế mới, nội dung mới, sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm cao của toàn xã hội; góp phần làm thay đổi nhận thức, cảnh báo vi phạm và khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.


Dự án TPHCM lãng phí Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng công trình
