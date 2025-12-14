TPHCM: "Gian hàng 0 đồng" gắn kết tình quân - dân

Ngày 14-12, Trung đoàn Gia Định - Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp cùng UBND xã Bà Điểm tổ chức chương trình "Gian hàng 0 đồng, gắn kết tình quân - dân", mang đến những phần quà thiết thực và lan tỏa nghĩa tình sâu sắc giữa đơn vị và nhân dân địa phương.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện thiết thực chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10.12.1945 - 10.12.2025) và 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2025).

Trung tá Nguyễn Trần Tấn Nghĩa, Phó Chính ủy Trung đoàn Gia Định, phát biểu tại chương trình

Trung tá Nguyễn Trần Tấn Nghĩa, Phó Chính ủy Trung đoàn Gia Định, nhấn mạnh chương trình không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của lực lượng vũ trang thành phố trong công tác dân vận mà còn là minh chứng rõ nét cho tình cảm quân - dân như cá với nước.

Quân - dân cùng nhau vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Trung đoàn Gia Định và các nhà hảo tâm tặng quà cho người dân

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 100 phần quà là sản phẩm tăng gia sản xuất của Trung đoàn và các mặt hàng nhu yếu phẩm gồm gạo, mì tôm, trứng, sữa, đường, dầu ăn, nước mắm, nước tương… là nguồn đóng góp của các doanh nghiệp, mạnh thường quân cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Đoàn cơ sở Trung đoàn phối hợp với Đông Tây Barbarshop tổ chức gian hàng cắt tóc miễn phí cho nhân dân.

Người dân được cắt tóc miễn phí tại chương trình



