TPHCM giao nghiên cứu làm đường trên cao Nguyễn Văn Linh dài gần 18 km

UBND TPHCM vừa chấp thuận giao Liên danh Tập đoàn Đèo Cả và Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Trí Tín nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc Vành đai 2 phía Nam, tức tuyến đường Nguyễn Văn Linh, theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đường Nguyễn Văn Linh thường xuyên ùn ứ

Dự án được nghiên cứu trên toàn tuyến Nguyễn Văn Linh, từ khu vực kết nối cầu Thủ Thiêm 4 đến Quốc lộ 1 với tổng chiều dài khoảng 17,8 km.

Nhà đầu tư đề xuất xây dựng tuyến cầu cạn 6 làn xe dọc dải phân cách giữa đường Nguyễn Văn Linh hiện hữu, đồng thời tổ chức các nút giao khác mức tại nhiều giao lộ lớn như Vành đai 2 nhánh phía Tây, đường Phạm Hùng, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Lương Bằng, Quốc lộ 50 và Quốc lộ 1A. Thời gian đầu tư dự kiến từ năm 2026 đến 2029.

UBND TPHCM nhấn mạnh việc giao nghiên cứu lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư không đồng nghĩa với chấp thuận hình thức hợp đồng PPP, phương án tài chính hay phương án thanh toán cho nhà đầu tư. Các nội dung này sẽ tiếp tục được xem xét trong quá trình thẩm định theo quy định pháp luật.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng TPHCM, đề xuất nghiên cứu cơ bản phù hợp với định hướng quy hoạch giao thông của thành phố. Trong đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060, đường Nguyễn Văn Linh được quy hoạch với lộ giới 120 m, quy mô từ 6 đến 14 làn xe và đóng vai trò trục chính đô thị, chủ yếu giao cắt khác mức.

Sở Xây dựng cho rằng việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao là cần thiết trong bối cảnh hàng loạt dự án giao thông lớn kết nối vào trục Nguyễn Văn Linh sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó có nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cao tốc Bến Lức - Long Thành, mở rộng Quốc lộ 1, mở rộng Quốc lộ 50, cầu Thủ Thiêm 4, cầu đường Bình Tiên, cầu Nguyễn Khoái, cầu Cần Giờ và đoạn 4 Vành đai 2. Các dự án này được dự báo sẽ làm gia tăng đáng kể lưu lượng giao thông trên toàn tuyến.

Ngoài ra, thành phố cũng đang định hướng phát triển khu trung tâm hành chính tại Thủ Thiêm, nâng cấp đường Nguyễn Tất Thành và quy hoạch cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, mũi Đèn Đỏ thành các bến tàu khách quốc tế, kéo theo nhu cầu kết nối giao thông ngày càng lớn qua trục Nguyễn Văn Linh.

Theo UBND TPHCM, liên danh nhà đầu tư phải tự cân đối kinh phí để nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất, không sử dụng ngân sách nhà nước. Thời hạn hoàn thành hồ sơ là 6 tháng kể từ ngày ban hành văn bản. Nếu quá thời hạn mà hồ sơ chưa hoàn tất hoặc không được cấp có thẩm quyền chấp thuận, văn bản giao nhiệm vụ sẽ hết hiệu lực và nhà đầu tư tự chịu toàn bộ chi phí đã thực hiện.

Sở Xây dựng cũng lưu ý hiện nay tuyến đường Nguyễn Văn Linh do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng quản lý, khai thác theo giấy phép đầu tư trước đây và dự kiến đến tháng 4-2028 mới chuyển giao cho thành phố quản lý. Vì vậy, cơ quan chức năng đề nghị nhà đầu tư phải phối hợp với các đơn vị liên quan để xác định rõ trách nhiệm, phạm vi và phương án đầu tư nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý, tránh chồng lấn trách nhiệm quản lý và đầu tư trên tuyến đường hiện hữu.